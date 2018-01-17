أربع حكايات نسائية على مسرح الشباب

سلوى عثمان

يواصل المخرج أشرف حسني، حاليًّا، البروفات النهائية للعرض المسرحى الجديد "أحوال شخصية"، المقرر افتتاحه، خلال الأسبوع الأول من فبراير المقبل، على مسرح أوبرا ملك برمسيس، من إنتاج فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح.

وقال المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الشباب، إن العرض تأليف وأشعار ميسرة صلاح الدين، إخراج أشرف حسنى فى أول تجربة احترافية له بمسرح الدولة، ضمن سعي فرقة مسرح الشباب لتقديم طاقات شابة واعدة تقدم تجارب جديدة وجريئة تختلف عن المعتاد.

ويضيف المخرج أشرف حسنى أن العمل يعتمد على فن الحكي لكن بطريقة مختلفة، حيث يتناول 4 حكايات نسائية من خلال 4 ممثلات يسردن معاناتهن التى تسببت في تحولهن من بشر إلى تماثيل، الحكايات تتناول فئات وطبقات مختلفة من المجتمع، كما يطرح العرض مشكلات المرأة فى المجتمع من خلال قهر المرأة للمرأة وهو منظور جديد يناقشه العرض.