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سيــارات
بودي جروب تستحوذ على وكالة شانجي الصينية
الأربعاء 17 يناير 2018 08:21 م
شانجى
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شانجى
أحمد عوض
أكد أسامة بودي، رئيس مجموعة بودي جروب وكيل كيمبو الصينية، أنها استحوذت على وكالة شانجى الصينية، موضحاً أنها تعتزم طرح عدد من الطرازات، ومنها شانجي Q35 وM7 مطلع الشهر المقبل، موضحًا أنه تم إعداد خطة بالاتفاق مع الجانب الصيني لبيع 2500 سيارة خلال عام.
وأوضح لـ"المال"، أن شركته اتجهت إلى التركيز على طرح شرائح السيارات الرياضية متعددة الاستخدمات SUV و mbv، تزامنًا مع زيادة الطلب عليها ونمو حصتها السوقية، مضيفا أنه من المتوقع أن تستحوذ العلامات الصينية على الحصة السوقية اﻷكبر من "SUV" خلال فترة الخمس سنوات المقبلة.
وتابع رئيس مجموعة بودي جروب: أن المجموعة انتهت من تجهيز مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة في مدن القاهرة والإسكندرية والغردقة وأسيوط والمنصورة؛ بقيمة بلغت 40 مليون جنيه، لتتماشى مع الطروحات الجديدة.
ولفت إلى أن الفترة الحالية تعد اﻷنسب لطرح الطرازات الجديدة، بالتزامن مع التحرك النسبي لمبيعات السوق، متوقعًا أن يشهد أداء القطاع تحركًا نسبيًّا خلال العام الحالي، مقارنة بمعدلات بيع 2017، التي شهدت العديد من الاضطرابات التحديات التي انعكست على حجم المبيعات بالتراجع.
وتأتي شانجي Q35 بفئتين، تنتمي إلى فئة السيارات متعددة الاستخدمات SUV، الفئة اﻷولى مزودة بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1.5 لتر، بقوة 110 أحصنة، وبعزم أقصى للدوران 148 نيوتن/ متر، وأما الفئة الثانية فمزودة بمحرك سعة 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 160 حصانًا، فيما تأتي شانجي M7 - فئة سيارات "MBV"، بمحرك سعة 2000 سي سي.
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