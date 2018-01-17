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اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب.. وعيار ٢١ يسجل 654 جنيهًا
الأربعاء 17 يناير 2018 07:52 م
الذهب 99
أخر الأخبار
الذهب 99
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب تراجعًا بعد صعوده لمستويات قياسية بنحو 2 جنيه اليوم الأربعاء فى نهاية التعاملات المسائية، نتيجة تراجع الأوقية لمستوى 1332 دولارا.
قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار ٢١ صعدت لتسجل 654 جنيها بدلا من 656 جنيها أمس.
وأضاف واصف لـ"المال" إن عيار ١٨ سجل 661 جنيها، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 747 جنيها، مقابل 749 جنيها، وتراجعت الأوقية لنحو 1332 دولارا بدلا من1336 دولارا، وسجل الجنيه الذهب 5236 جنيها مقابل 5246 جنيها.
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