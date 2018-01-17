السيسي لنساء مصر : أتمنى تبقوا جنبي

أحمد صبرى

قال عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن المرأة المصرية قلب مصر النابض وأنها الأخت والأم والزوجة التى تحملت الظروف التى مرت بها الدولة، مؤكدًا أن ذلك لا يعنى أنه ليس منحازًا لهن.