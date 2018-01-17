أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
595.00 عيار 21
510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
4760.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

السيسي لنساء مصر : أتمنى تبقوا جنبي

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السيسى 1111
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أحمد صبرى


قال عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن المرأة المصرية قلب مصر النابض وأنها الأخت والأم والزوجة التى تحملت الظروف التى مرت بها الدولة، مؤكدًا أن ذلك لا يعنى أنه ليس منحازًا لهن.

وطالب السيسي، فى كلمته بمؤتمر حكاية وطن، نساء مصر بالوقوف بجانبه، وليس خلفه؛ للنهوض بالدولة وتحمُّل الصعاب معه، مضيفًا "أنا عاوزكم جنبى وأكتر من كده أنا عاوزكم قدامي".
عبدالفتاح السيسي السيسي
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