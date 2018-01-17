EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
السيسي لنساء مصر : أتمنى تبقوا جنبي
الأربعاء 17 يناير 2018 07:43 م
السيسى 1111
أخر الأخبار
السيسى 1111
أحمد صبرى
قال عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن المرأة المصرية قلب مصر النابض وأنها الأخت والأم والزوجة التى تحملت الظروف التى مرت بها الدولة، مؤكدًا أن ذلك لا يعنى أنه ليس منحازًا لهن.
وطالب السيسي، فى كلمته بمؤتمر حكاية وطن، نساء مصر بالوقوف بجانبه، وليس خلفه؛ للنهوض بالدولة وتحمُّل الصعاب معه، مضيفًا "أنا عاوزكم جنبى وأكتر من كده أنا عاوزكم قدامي".
عبدالفتاح السيسي
السيسي
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا