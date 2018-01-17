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سيـــاســة
حملة خالد علي تطالب الوطنية للانتخابات ببحث الشكاوى المقدمة
الأربعاء 17 يناير 2018 07:14 م
خالد على، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية
أخر الأخبار
خالد على، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية
سلوى عثمان
أعلن مالك عدلى، المستشار القانونى لحملة خالد على، أن 99% من الشكاوى التي قدموها للهيئة الوطنية للانتخابات، لم يتم اتخاذ قرار بشأنها حتى الآن.
وطالب الهيئة بسرعة اتخاذ قرار، تحديدًا فيما يتعلق بعمليات شراء التوكيلات المنتشرة في كل مكاتب الشعر العقاري، والتحقيق في وقائع إجبار الموظفين والعمال ومتلقي الإعانات من الجمعيات الأهلية على تحرير توكيل تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفريع كاميرات الشهر العقاري للوصول إلى الأشخاص المسئولين عن ذلك، ونطالب باستبعاد التوكيلات التي تم تجميعها بهذه الطرق الملتوية، والتي وصلت لقيام رئيس مجلس النواب بالمشاركة في مؤتمر إعلامي لدعم ترشيح الرئيس.
كما طالب عدلى بتنفيذ قرار الهيئة الصادر لوزير التنمية المحلية والمحافظين بإزالة كل اللافتات والملصقات الدعائية لعبد الفتاح السيسي، نظرًا لكون ذلك مخالفًا لقرارات الهيئة الوطنية، وأيضًا بسرعة اتخاذ قرار في التناول الإعلامي المجرم بموجب قانون العقوبات لشخص خالد على وحملته.
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