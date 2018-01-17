حملة خالد علي تطالب الوطنية للانتخابات ببحث الشكاوى المقدمة

سلوى عثمان









أعلن مالك عدلى، المستشار القانونى لحملة خالد على، أن 99% من الشكاوى التي قدموها للهيئة الوطنية للانتخابات، لم يتم اتخاذ قرار بشأنها حتى الآن.





وطالب الهيئة بسرعة اتخاذ قرار، تحديدًا فيما يتعلق بعمليات شراء التوكيلات المنتشرة في كل مكاتب الشعر العقاري، والتحقيق في وقائع إجبار الموظفين والعمال ومتلقي الإعانات من الجمعيات الأهلية على تحرير توكيل تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفريع كاميرات الشهر العقاري للوصول إلى الأشخاص المسئولين عن ذلك، ونطالب باستبعاد التوكيلات التي تم تجميعها بهذه الطرق الملتوية، والتي وصلت لقيام رئيس مجلس النواب بالمشاركة في مؤتمر إعلامي لدعم ترشيح الرئيس.



