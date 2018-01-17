الصناعات الغذائية تعلن بدء برنامج ازدهار لتطوير الشركات النامية

محمد ريحان









أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية بدء فعاليات برنامج "ازدهار" لتطوير الشركات النامية فى قطاع الصناعات الغذائية، والذي يهدف في مرحلته الأولى إلى تعزيز نماذج الأعمال المبتكرة والشاملة، وتسريع النمو لعدد 20 شركة من أعضاء غرفة الصناعات الغذائية.





وصرح المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، بأنه سيتم تنفيذ البرنامج تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة المصرية، وبتمويل ومتابعة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، بالنيابة عن وزارة التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية (BMZ)، كما تقوم شركة كويك وينز للاستشارات التجارية بتقديم الدعم الفني.





وأوضح الجزايرلي أن برنامج "ازدهار" سيقدم للشركات المشاركة عددًا من الخدمات تتلخص في:





- دراسة متخصصة للسوق في القطاع الخاص بالشركة.





- تقييم وضع الشركة الحالي لتعريف التحديات التي تواجهها الشركة للنمو.





- وضع خطة نمو للشركة تشمل الاستثمارات المطلوبة لتحقيق الخطة.





- توفير المعلومات والمستندات المطلوبة التي تؤهل الشركة لجلب الاستثمارات وتوصيلها بمستثمرين وهيئات تمويلية لعرض خطة الشركة عليهم.





- تقديم الدعم الفني في مجالات التخطيط الإستراتيجي والإدارة، التسويق، العمليات المستدامة وإدارة العمليات، وإدارة الموارد البشرية، وتطوير الأعمال، وكذلك التصدير.





وحثت الغرفة أعضاءها على التقدم للمشاركة في البرنامج المخصص للشركات التي لا تزيد مبيعاتها على 20 مليون جنيه مصري سنويًّا، ويعمل بها ما لا يقل عن 5 موظفين/ عاملين دائمين ولا يزيدون عن 200، وأن يكون لدى الشركة خطة عمل واضحة وطموح للنمو وفتح أسواق داخلية وخارجية جديدة.





كما أعلنت الغرفة أن الأفضلية في الاختيار ستكون للشركات المتقدمة التى بها نسبة أكبر من الشباب أو من الإناث، وتلك الكائنة فى صعيد مصر والدلتا، والتى تسعى للحفاظ على البيئة من خلال عملها، بالإضافة إلى الشركات التى تسعى لإيجاد فرص عمل للفئات الأكثر فقرًا فى أى مرحلة من مراحل العملية الإنتاجية، وأيضًا التي تعمل فى مجال يتبع خريطة الاستثمار الصناعي لمصر.





ويتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين؛ لضمان الاستدامة، أولاهما قيام شركة كويك وينز للاستشارات التجارية بتقديم الدعم الفني لعدد 20 من الشركات النامية في القطاع وتدريب 10 خبراء محليين على مجالات الدعم الفني.





وفي المرحلة الثانية يقوم 10 من الخبراء المحليين بتقديم الدعم الفني لعدد 20 شركة أخرى تحت إشراف الشركة الاستشارية، وبهذا يصل إجمالي الشركات النامية الحاصلة على الدعم الفني خلال مرحلتي البرنامج إلى 40 شركة من أعضاء غرفة الصناعات الغذائية.



