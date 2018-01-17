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سيـــاســة
السيسي عن المصريين: ناس شبعت من الجوع وشربت من العطش
الأربعاء 17 يناير 2018 06:42 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
المال - خاص
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ما تحقق من إصلاحات اقتصادية تم بفضل تكاتف المصريين جميعًا وليس بمجهود حكومة أو قيادة.
وأضاف الرئيس منذ قليل خلال مؤتمر "حكاية وطن": "ماكنش ممكن أبدًا يتحقق ما تحقق إلا بكم شعب مصر.. الحكاية مش حكاية حكومة ولا قيادة.. حكاية ناس.. شبعت من الجوع.. وشربت من العطش، ناس فضلت تصبر حتى إن الصبر عجز"، وأكد الرئيس أن المصريين عانوا كثيرا خلال الفترة الماضية.
وينعقد مؤتمر حكاية وطن حاليا ليشهد استعراض ما تم تحقيقها في السنوات التي شهدت تولي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية.
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