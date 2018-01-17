تعيين محمد عامر مديرًا عامًا لزيروكس مصر‎

محمد عامر زيروكس

المال – خاص



أعلنت شركة زيروكس العالمية عن تعيين محمد عامر، مديرًا عامًا للشركة بمصر بداية من يناير الحالي.



وقالت الشركة، فى بيان صحفى اليوم، إن عامر يمتلك خبرة طويلة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات تصل إلى 20 عامًا، ويعمل بالشركة منذ عام 1999.



الجدير بالذكر أن عامر انتقل إلى هذا المنصب الجديد، بعدما شغل منصب المدير العام الإقليمي لمجموعة زيروكس لإدارة الموزعين، والتي تضم 34 دولة بأمريكا الشمالية والجنوبية والكاريبي على مدار السنوات الثلاث الماضية، وقبلها كان يشغل منصب رئيس قطاع المبيعات بإدارة الموزعين لنفس الإقليم، وبخلاف ذلك شغل أيضاً منصب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وعدة مناصب قيادية بزيروكس مصر.