توتال وإيماك تمدان شراكتهما الاستراتيجية إلى 2038

شركة توتال الفرنسية

أحمد شوقي



اتفقت كل من توتال إيجيبت وشركة إيماك للمقاولات، إحدى شركة مجموعة الخرافي، على مد الشراكة الاستراتيجية بينهما إلى عام 2038؛ بدلًا من 2021، بغرض تنفيذ مجموعة من المشروعات الاستثمارية الجديدة في مرسى علم.



وأوضح مصدر في شركة توتال إيجيبت أن الشركتين تجمعهما اتفاقية شراكة بدأت يناير 2001، وكان من المتوقع أن تنتهي في 2021؛ لكن تم الاتفاق بين الجانبين على مد الشراكة حتى يناير 2038.



ولفت إلى أنه سيتم خلال 2018 تدشين مجموعة من المشروعات الاستثمارية الجديدة، على مرحلتين، الأولى هي تطوير مركز الخدمات المتكاملة في إيماك بورت غالب، ومن المستهدف بدء العمل فيه خلال مارس 2018، إضافة إلى الحفاظ على التوريد الحصري لمنتجات البترول ومشتقاته لتلبية كل الاحتياجات المستقبلية لشركة إيماك لدعم الإمداد بالطاقة للمنتجعات المحيطة ببورت غالب ومرسى علم بوجه عام.



واضاف أن المرحلة الثانية هي تنمية وتطوير نظام الإمداد بوقود الطائرات لمطار مرسى علم، عن طريق إقامة سلسلة أنابيب هيدرانت، تمتد مباشرة من مستودع المطار إلى مواقف الطائرات، والتي سيتم عملها ضمن مشروع التوسع التالي لمدرج المطار وصالة الوصول، خلال الخمس سنوات القادمة.



وأضاف أن قيمة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية تقدر بقيمة 300 مليون جنيه كمرحلة أولى، ومن المتوقع أن تزداد قيمة الاستثمارات بعد إطلاق عمليات المرحلة الثانية.



وقال إيان لوبيتي العضو المنتدب لشركة توتال إيجيبت في بيان سابق إن الشركة تقوم بإمداد الوقود لأكثر من 250 مطارا دوليا في 75 دولة، وتحتل مركزًا قياديًا في أوروبا وأفريقيا؛ مضيفا أنه بموجب الاتفاقية فإن مجموعة الخرافي ستواصل اعتمادها على شركة توتال لتلبية كل احتياجاتها من الوقود والخدمات ذات الصلة.



وقال الطيار هاني عقاب رئيس مجلس إدارة شركة إيماك مرسى علم: إن الاتفاقية تأتي ضمن مساعي مجموعة الخرافى بمرسى علم لاستكمال استثماراتها في مجال تشغيل وإدارة المطارات والتي تبلغ قيمتها نحو 5 مليار دولار.



واستطرد أن الشراكة مع توتال هي خطوة على طريق استكمال مسيرة النجاح الطويلة لدعم المشروعات المتكاملة الضخمة التي تقيمها مجموعة الخرافي في مرسى علم".



وأضاف أن الشركة ضخت 5 مليارات دولار استثمارات لبناء مطار مرسى علم الدولي أول مطار في مصر بنظام البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T)، ومارينا بورت غالب لليخوت، ومدينة بورت غالب السياحية، كما تمت إقامة مرافق ومشروعات خدمية أخرى مثل محطة توليد الكهرباء بقدرة 29.3 ميجا وات في الساعة، ووحدة تحلية مياه بقدرة 6 آلاف متر مكعب في اليوم، ووحدة صرف بقدرة 3 آلاف متر مكعب في اليوم، ووحدة تبريد بقدرة 4.800 طن في الساعة، بالإضافة إلى شبكة مياه وكهرباء وأنظمة صرف صحي.