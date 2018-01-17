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سيــارات
نيو موتورز أمام التهرب الضريبي بعد البيع بسعرين
الأربعاء 17 يناير 2018 05:15 م
التهرب الضريبي
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التهرب الضريبي
أحمد شوقي
علمت "المال" أن جهاز حماية المستهلك قد قام بإحالة شركة نيو موتورز "عادل جودة" لإدارة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب، بعد شكوى من أحد العملاء يتضرر فيها شراء سيارة من خلال معرض الشركة بمنطقة المهندسين واستلامه فاتورة بقيمة أقل من المبلغ المدفوع.
وأوضحت مصادر ذات صلة بالملف أن مسئول المعرض التابع للشركة قد قام بالتوسط بين عميل وأحد المعارض الأخرى لإتمام عملية بيع وشراء سيارة؛ حيث قام المسئول ببيع السيارة بمبلغ 200 ألف جنيه، لكنه سلم الفاتورة بقيمة 150 ألف جنيه فقط.
واستطردت: إن الفاتورة صادرة بالفعل من معرض آخر بخلاف الذي تمت إحالته إلى التهرب الضريبي، وأن مسئول معرض "نيو موتورز" قد اعترف بالفعل باستلامه مبلغًا أعلى من المدون بالفاتورة.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الحالة تعد الولى التي تتم إحالتها إلى التهرب الضريبي خلال 2018؛ لافتًا إلى أن ظاهرة البيع بسعرين قد انكمشت بشكل كبير في السوق خلال الشهور الماضية نتيجة الإجراءات التي اتبعها جهاز حماية المستهلك بصدد المخالفين.
ولفتت إلى خطورة استلام فاتورة بأقل من المبلغ المدفوع، حيث لا توجد مستندات تثبت حق العميل في حالة ظهور عيوب صناعة بالسيارة ورغبته في استبدالها في حالة عدم صلاحية العيب للإصلاح بنفس الجودة.
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