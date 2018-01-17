المصرى لدراسات السياسات العامة يصدر ورقة بحثية حول تسجيل الممتلكات

مركز دراسات السياسات

سلوى عثمان



أصدر القسم البحثي بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة ورقة سياسة بعنوان "التسجيل الرقمي للأراضي والممتلكات في مصر 2017"، وذلك ضمن برنامج حقوق الملكية الذي يسعى من خلاله فريق عمل المركز إلى رفع وعي المجتمع وصانعي القرار حول أهمية الملكيات ومدى تأثيرها على النمو الاقتصادي.



وتعتبر أزمة تسجيل الأراضي في جمهورية مصر العربية واحدة من كبرى المشكلات التي تقف عائقًا ضد التنمية المجتمعية والتخطيط الاستراتيجي، كما تسهم هذه الأزمة أيضًا بشكل كبير في الخلل ببنية الاقتصاد المصري.



وأضاف بيان المركز أنه "انطلاقًا من هذه الأزمة ومساهمة المركز على مدار السنوات فى ملف حقوق الملكية، تم إصدار هذه الورقة التى تهدف إلى توحيد طرق التسجيل الخاصة بالأراضي، بحيث يتم الانتقال من السجل الشخصي إلى السجل العيني لجميع الأراضي، وتسجيل جميع الأراضي الموجودة حاليًا في نظام إلكتروني، يقوم بإدراج جميع البيانات الخاصة بالأرض، وحصر عدد الإجراءات والجهات الحكومية وتطبيق نظام الشباك الواحد، وتحويل السجلات الموجودة حاليًا ونظام التسجيل إلى سجلات إلكترونية".