EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
المصرى لدراسات السياسات العامة يصدر ورقة بحثية حول تسجيل الممتلكات
الأربعاء 17 يناير 2018 04:05 م
مركز دراسات السياسات
أخر الأخبار
مركز دراسات السياسات
سلوى عثمان
أصدر القسم البحثي بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة ورقة سياسة بعنوان "التسجيل الرقمي للأراضي والممتلكات في مصر 2017"، وذلك ضمن برنامج حقوق الملكية الذي يسعى من خلاله فريق عمل المركز إلى رفع وعي المجتمع وصانعي القرار حول أهمية الملكيات ومدى تأثيرها على النمو الاقتصادي.
وتعتبر أزمة تسجيل الأراضي في جمهورية مصر العربية واحدة من كبرى المشكلات التي تقف عائقًا ضد التنمية المجتمعية والتخطيط الاستراتيجي، كما تسهم هذه الأزمة أيضًا بشكل كبير في الخلل ببنية الاقتصاد المصري.
وأضاف بيان المركز أنه "انطلاقًا من هذه الأزمة ومساهمة المركز على مدار السنوات فى ملف حقوق الملكية، تم إصدار هذه الورقة التى تهدف إلى توحيد طرق التسجيل الخاصة بالأراضي، بحيث يتم الانتقال من السجل الشخصي إلى السجل العيني لجميع الأراضي، وتسجيل جميع الأراضي الموجودة حاليًا في نظام إلكتروني، يقوم بإدراج جميع البيانات الخاصة بالأرض، وحصر عدد الإجراءات والجهات الحكومية وتطبيق نظام الشباك الواحد، وتحويل السجلات الموجودة حاليًا ونظام التسجيل إلى سجلات إلكترونية".
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا