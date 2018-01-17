نقابة الإعلاميين تطالب بعدم الإساءة للسودان

حمدى الكنيسي رئيس نقابة الإعلاميين

رحاب صبحي



دعا حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين ، الإعلاميين الالتزام بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم بعدم التجاوز أو الاساءة في حق الشعب السوداني الشقيق أو أي دولة أخرى مهما كانت الضغوط.



وبحسب بيان، أكدت النقابة على أهمية دعوة الرئيس، مطالبة الإعلاميين بالتزام بميثاق الشرف و مدونة السلوك المهني و عدم التجاوز في تناولهم الإعلامي للقضايا التي تمس الامن القومي المصري و خاصة فيما يتعلق بالدول الشقيقة و بالسياسة الخارجية لمصر.



وأوضح الكنيسي، أن النقابة ستصدي لكافة التجاوزات التي تصدر عن عبر إذاعات و شاشات الإعلام المصري برافديه العام و الخاص، لحماية المهنة و إعلاء قيمة المهنية في العمل الإعلامي .

