EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
نقابة الإعلاميين تطالب بعدم الإساءة للسودان
الأربعاء 17 يناير 2018 04:00 م
حمدى الكنيسي رئيس نقابة الإعلاميين
أخر الأخبار
حمدى الكنيسي رئيس نقابة الإعلاميين
رحاب صبحي
دعا حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين ، الإعلاميين الالتزام بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم بعدم التجاوز أو الاساءة في حق الشعب السوداني الشقيق أو أي دولة أخرى مهما كانت الضغوط.
وبحسب بيان، أكدت النقابة على أهمية دعوة الرئيس، مطالبة الإعلاميين بالتزام بميثاق الشرف و مدونة السلوك المهني و عدم التجاوز في تناولهم الإعلامي للقضايا التي تمس الامن القومي المصري و خاصة فيما يتعلق بالدول الشقيقة و بالسياسة الخارجية لمصر.
وأوضح الكنيسي، أن النقابة ستصدي لكافة التجاوزات التي تصدر عن عبر إذاعات و شاشات الإعلام المصري برافديه العام و الخاص، لحماية المهنة و إعلاء قيمة المهنية في العمل الإعلامي .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا