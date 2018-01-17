عز العرب تعلن موعد طرح الشكل الجديد من سيتروين DS 7

ستروين DS 7

أحمد عوض



بدأت مجموعة "عز العرب" للسيارات -وكلاء فولفو وبروتون وستروين- تجهيز مراكز خدمتها بقطع غيار، الشكل الجديد من سيتروين DS7، استعدادًا لطرحها خلال أبريل المقبل.



وتأتى السيارة ستروين DS7، على الساحة العالمية، بفئتين تنتمي إلى سيارات الكروس أوفر، الفئة اﻷولى مزودة بمحرك رباعي اﻷسطوانات، سعة 1.5 لتر، ليعطى قوة قدرها 130 حصانًا، والفئة الثانية تأتي بمحرك سعته 2.0 لتر، بقوة 180 حصانًا، بعزم أقصى للدوران 400 نيوتن متر.



وأكد أحمد عبد الحميد، مدير قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة، أن المجموعة تعمل على تجهيز مراكز الصيانة، لتتماشي مع الطروحات الجديدة، كاشفًا عن دخول كميات من قطع غيار تابعة للشكل الجديد من سيتروين DS7.



وأوضح أن الطرازات الجديدة ستساهم في زيادة حجم المبيعات، بوارتفاع معدلات الإقبال على مراكز خدمات مابعد البيع والصيانة، مؤكدًا أن المجموعة قد أعدت خطة لرفع حجم الطاقة الاستعابية بمراكز الصيانة، لتصل إلى 50 ألف سيارة سنويًا، بدلاً عن 35 ألف وحدة.



وأكد عبد الحميد، في تصريحات سابقة، أن المجموعة تخطط لزيادة حجم استثماراتها بقطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة بنسبة 15% خلال العام الحالي، بهدف رفع الطاقة الاستعابية بمراكز الصيانة في ظل عزم المجموعة لطرح طرازات جديدة.