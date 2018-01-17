هيرميس تتوقع زيادة الاستثمارات العام الحالي

هيرميس

أحمد علي - منى عبدالباري



توقع محمد أبو باشا كبير محللي الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس تحسن تدفقات الاستثمارات الأجنبية بمصر العام الحالي بدعم من استقرار سعر الصرف، وتراجع أسعار الفائدة، ومواصلة الحكومة التزامها ببرامج الإصلاح الاقتصادي .



وأشار أبو باشا خلال مؤتمر عقدته هيرميس اليوم إلى أن التداعيات السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على مجتمع الأعمال ستبدأ في الانحسار بشكل كبير العام الحالي، عقب نجاح الشركات في امتصاص الجزء الأكبر منها العام الماضي.







