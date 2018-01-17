الإسكندرية تلجأ لزيادة مصدات الأمواج خلال موسم الأمطار

مها يونس :

أمر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم رئيس حي منتزه أول بزيادة كمية شكائر الرمل التي تعمل كمصدات للأمواج خلال موسم الأمطار لمنع تآكل أجزاء من الطريق ، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين ، مؤكدا على أهمية زيادة عدد شنايش الأمطار وتطهيرها أول باول لتستوعب كمية أكبر من الأمطار خلال النوات القادمة.

كما كلف "سلطان" رئيس الحي بإزالة جميع الأعمال الخرسانية المخالفة والمبنية من قبل الأهالي بطريق الكورنيش التي تغطى شنايش صرف المطر و تعيق بدورها سرعة تصريف مياه الأمطار، مشددا على المرور بشكل دوري على مصبات صرف المطر بطريق الكورنيش و التأكد من عملها بصوره جيدة.



