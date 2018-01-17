EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
الإسكندرية تلجأ لزيادة مصدات الأمواج خلال موسم الأمطار
الأربعاء 17 يناير 2018 02:33 م
مصدات الأمواج بالإسكندرية
أخر الأخبار
مصدات الأمواج بالإسكندرية
مها يونس :
أمر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم رئيس حي منتزه أول بزيادة كمية شكائر الرمل التي تعمل كمصدات للأمواج خلال موسم الأمطار لمنع تآكل أجزاء من الطريق ، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين ، مؤكدا على أهمية زيادة عدد شنايش الأمطار وتطهيرها أول باول لتستوعب كمية أكبر من الأمطار خلال النوات القادمة.
كما كلف "سلطان" رئيس الحي بإزالة جميع الأعمال الخرسانية المخالفة والمبنية من قبل الأهالي بطريق الكورنيش التي تغطى شنايش صرف المطر و تعيق بدورها سرعة تصريف مياه الأمطار، مشددا على المرور بشكل دوري على مصبات صرف المطر بطريق الكورنيش و التأكد من عملها بصوره جيدة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا