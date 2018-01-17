العبوات الطبية تجتمع بالبنك الأهلى لجدولة قروض

شريف عمر :



علمت المال أن وفداً من مجلس ادارة شركة العبوات الطبية سيعقد اجتماعاً غدا الخميس، مع مسئولى البنك الأهلى وعلى رأسهم نائب رئس مجلس ادارة البنك يحيى أبو الفتوح، لبحث خطط إعادة جدولة القروض المستحقة على الشركة لصالح البنك.



وقالت مصادر مقربة من الشركة أن الوفد سيضم كل من وائب بباوى رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب عبدالحافظ سليمان، ومحمد ماهر عضو مجلس الادارة، وسيتم مناقشة تحديد قيمة القرض المستحق على الشركة، بجانب آليات سداده بعد الجدولة، بهدف استمرار العمليات الانتاجية.



يشار إلى أن البنك الاهلى لجأ فى الربع الأخير من العام الماضى لاتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد ضمانات، تمثل قرضًا متأخرًا على الشركة محملا بالأتعاب والعمولات.



ولفتت المصادر فى تصريحات لـ "المال" إلى أن ادارة العبوات الطبية ترى أن قيمة القرض تبلغ 29.9 مليون جنيه، وفقاً للبنود المدرجة فى القوائم المالية وستعرض الشركة طرق للسداد السريع.





جدير بالذكر أن هيئة الاستثمار دعت نوفمبر الماضى، لعقد جمعية عمومية لشركة العبوات الطبية يوم 5 ديسمبر الحالى بناء على طلب المساهمين، للنظر فى عزل مجلس الإدارة، وعدم إبراء ذمته واتخاذ كل الإجراءات القانونية ومساءلتهم قانونياً عن كل المخالفات المنسوبة إليهم والتى تتعلق بطرق إدارة الشركة، وأسفرت عن تكبدها خسائر كبيرة، وهو ما نتج عنها تعيين مجلس ادارة جديد من المساهمين.



ويضم مصنع العبوات الطبية، 6 خطوط إنتاج لأمبولات التعبئة، بالاضافة إلى خطين للفايل – عبوات الأدوية - وآخر لإنتاج الألومنيوم وقصدير التعبئة، ومن المخطط زيادة حجم المبيعات خلال العام المقبل ليبلغ 85 مليون جنيه، مقابل 16 مليونًا فى 2016، مع زيادة صافى الربح لـ37 مليون جنيه، من خلال الترويج والتسويق للمنتجات، واستغلال نقصها بالسوق المحلية، كما أن هناك دراسة للتوسع عبر اضافة خط لأنتاج عبوات بنج الأسنان، والذى يتم استيراده بالكامل.



وتعمل العبوات فى مجال إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج العبوات الزجاجية للأغراض الطبية والصيدلية، وتأسست فى 2006، وتم طرحها فى البورصة مطلع 2009 بقيمة عادلة 2.40 جنيه، ويبلغ رأسمالها 64 مليون جنيه موزعة على 64 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم.



وخلال النصف الأول من العام الحالى، تكبدت العبوات الطبية بـ8.338 مليون جنيه خسائر، مقابل 165 ألف جنيه فى الفترة المماثلة من العام الماضى، فيما بلغت خسائرها فى الربع الثانى فقط 9.3 مليون جنيه



وكان المجلس السابق يستهدف تحقيق ربح 12 مليون جنيه العام الحالى، وإيرادات بقيمة 50 مليون جنيه عبر السوق المحلية، وتنشيط الصادرات.



