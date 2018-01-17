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بنـــوك
الهلالي محذرا من البيتكوين: مخاطرها أكبر من مكاسبها
الأربعاء 17 يناير 2018 02:22 م
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المال خاص
حذر المستشار الدكتور سامي الهلالي رئيس مجلس إدارة شركة أموال وأعمال، إحدى شركات مجموعة الهلالي القابضة للاستثمار، من التعامل مع عملة البيتكوين الرقمية خصوصًا بعدما تأكد أنها عملة مجهولة الهوية والمصدر، وهي وسيلة للمقامرة والمضاربة.
وأوضح الهلالي في تصريحات صحفية أن إرتفاع عملة البيتكوين الأسبوع الماضي لمستوى 19 الف دولار ثم تقهقرها لمستوى 11 ألف ومرة اخرى ارتفاعها عند مستوى 17 الف وتراجعها أمس لما دون ال 12 الف يؤكد أنها وسيلة انتحار مالي وتضحية غير مامونة بالاموال.
وبيّن أن المخاطر التي تسببها العملة، نتيجة أن ليس لها معايير محددة كالعملات العالمية، ولا يوجد لديها تغطية مالية، وليس معترف بها في أغلب الدول.
وأشار إلى أن شركة أموال وأعمال للاستشارات بصدد الانتهاء من دراسة متكاملة عن هذه العملة الافتراضية لبيان مخاطرها في إهدار الأموال، والمخاطر التي تشكلها على المستثمرين ورجال الأعمال. ودعا الحكومات العربية إلى البحث عن طرق جديدة لجذب الأموال وتوجيهها للاستثمارات المضمونة الربحية، مع تعزيز دور البنوك لعمل أوعية ادخارية ذات عوائد مرتفعة لضمان جذب مثل هذه الاموال وتوجيهها للاستثمارات التي تساهم في تنمية حقيقية للأفراد والأوطان.
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