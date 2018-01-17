بنك عَوده يتسلم المبنى الإداري الجديد بالتجمع الخامس

بنك عوده 77777777777

سيد بدر:



كشف محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عَوده مصر، عن انتهاء شركة القطامية للمباني الإدارية، من الأعمال الإنشائية للمبنى الإداري الجديد للبنك بالتجمع الخامس، ويجرى العمل حاليا في التشطيبات الداخلية.



يقع المقر بمنطقة متميزة في التجمع الخامس، تطل على شارع التسعين، ويعد أحد أبرزالمباني الإدارية بالمنطقة من حيث التصميم والتجهيزات.



أضاف فايد، أنه من المقرر أن تتم مرحلة التشطيبات طبقا لتصاميم هندسية ومواصفات فنية على مستوى عالي ومتقدم، يعكس مكانة البنك ومواكبته لأحدث التصاميم والتكنولوجيا، لافتاً إلى أن المبنى يتكون من عشرة أدوار( ثلاثة بدروم، وطابق أرضي، و6 طوابق متكررة)، بمساحة بنائية إجمالية 34 ألف متر مربع.



وقال إن التصميمات اتبعت مواصفات فنية عالمية، بما يساهم في حصول البنك على شهادة الدرجة الذهبية لتصاميم الطاقة والبيئة من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء LEED GOLD ، وتتوافر بالمبنى محطة للطاقة الشمسية والسخانات الشمسية، ومحطة معالجة مياه، ووحدات تكييف مركزي، تعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى واجهات زجاجية مصممة لتوفير الطاقة.



أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عَوده مصر، أن المبنى يتواكب مع جميع التطورات التكنولوجية الحديثة التي يشهدها السوق المصرفية، بما يضمن مستوى خدمة متميز لجميع العملاء، وذلك ضمن إستراتيجية البنك التوسعية الهادفة لتطوير فروعه ووحداته وإعادة هيكلتها.

