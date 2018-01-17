الهجرة تتدخل لحل مشكلة 31 عائلة مصرية بالخارج مع الجمارك

وزارة الهجرة تطلق الميثاق الوطنى الأول للمصريين بالخارج



أصدرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج تعليمات للتواصل مع مصلحة الجمارك لحل مشكلة 31 عائلة مصرية تم احتجاز متعلقاتهم في الجمارك.



تعود الواقعة إلى نوفمبر 2017، حيث قامت العائلات بشحن متعلقاتهم من أجهزة وأثاث وخلافه على إحدى شركات الشحن، والتي لم تقم بتسجيل كل الأصناف التي تنقلها العائلات، ما يعد صورة من صور التهرب الجمركي.



وتم تنسيق الجهود بين الوزارة ووزارة المالية، حيث وافقت على المصالحة مع العائلات عن المخالفة الاستيرادية، وإعادة تصدير المشمول المخالف بشرط موافقة مصلحة الجمارك.



وبالتواصل مع الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك، أعربت عن استعداد المصلحة للإفراج عن الأجهزة ومتعلقات العائلات، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من مصلحة الجمارك خلال ديسمبر الماضي، وأعربت اللجنة عن قبولها للتصالح مع العائلات مقابل دفع التعويضات الجمركية المقررة.

