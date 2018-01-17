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سيـــاســة
المشدد 15 عامًا لمتهم إضرام النيران بالصالة المغطاة للنادى الأهلى
الأربعاء 17 يناير 2018 01:45 م
سجن 1111
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قضت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبدالرحمن صفوت الحسينى، بمعاقبة المتهم محمود شوقى محمود شبل من عناصر "ألتراس أهلاوى"، بالسجن المشدد 15 سنة، وذلك فى إعادة محاكمته لاتهامه بالاشتراك فى إضرام النيران بالصالة المغطاة بمقر النادى الأهلى فى القضية جنايات قصر النيل، والصادر ضده حكم غيابى بالسجن المؤبد.
وكانت المحكمة قد أصدرت أحكامًا غيابية - 10 يونيو الماضى- على 10 متهمين، بأن عاقبت 7 منهم بالسجن المؤبد، والسجن 10 سنوات للـ3 الباقين، وتقدم متهم منهم بطلب إعادة محاكمته.
النادي الأهلي
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