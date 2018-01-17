الملا يعتمد نتائج عمومية العامة للبترول

- الوزير يطالب الشركة بمواصلة الجهود لاكتشافات جديدة





نسمة بيومى

شدد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية تقييم مناطق البحث وتحديد مواقع الحفر الاستكشافى التابعة للشركة العامة للبترول بخليج السويس، والصحراء الشرقية والغربية وسيناء.

جاء ذلك، خلال ترأس وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع، الجمعية العامة للشركة العامة للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى الجديد 2018/2019، بحضور وكيلى أول الوزارة للبترول والغاز، ووكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والرئيس التنفيذى لهيئة البترول، ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، ووكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات.

وطالب الملا بمواصلة الجهود لإضافة اكتشافات جديدة لزيادة معدلات الإنتاج وتعظيم الاحتياطيات القابلة للاسترجاع من الزيت الخام، خاصة وأنها تُعد أول شركة بترول وطنية تعمل فى مجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول منذ أكثر من 60 عاماً.

من جانبه، استعرض الدكتور محسن النوبى، رئيس الشركة، أهم نتائج الأعمال خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2017/2018، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق كشفين هما (شمال فنار) بخليج السويس و(بحار شمال غرب) بالصحراء الشرقية وجارى تنميتهما.

وفى منطقة الصحراء الغربية، أكد أن الشركة نجحت فى وضع كشفين على الإنتاج هما امتداد حقل نيس وأبوسنان، وأسهم الكشفان فى زيادة معدلات الإنتاج بحقول الصحراء الغربية لتصل إلى 18 ألف برميل زيت مكافئ يومياً، ويمثل أعلى إنتاج للمنطقة منذ بدء عمليات الاستكشاف والإنتاج بها، لافتًا إلى تسجيل الشركة لأعلى معدل للإنتاج في تاريخها من حقولها المختلفة ونصيبها من إنتاج الشركات المشاركة إلى 6ر89 ألف برميل زيت مكافئ يومياً.

وأشار رئيس الشركة إلى أن خطة العمل خلال العام المالى 2018/2019 تشمل حفر 5 آبار استكشافية، و13 بئراً تنموياً وإصلاح وإكمال 27 بئراً.

وتقوم الشركة بتنفيذ برنامج عمل مشترك مع شركات سيميتار وكويت إنرجى ودبلن وميدتيرا، الذى يتضمن حفر 21 بئراً استكشافيا وتنمويا وإصلاح 24 بئراً، وتنفيذ خطة متكاملة لتطوير البنية الأساسية لتسهيلات الإنتاج البرية والبحرية، فضلاً عن تنفيذ مشروعات السلامة وحماية البيئة المحيطة.

وأضاف أن إجمالى الكميات المخطط إنتاجها خلال العام المالى الجديد من الزيت الخام والغاز الطبيعى والمتكثفات 64 ألف برميل مكافئ يومياً.