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سيـــاســة
اجتماع مغلق لوزيري خارجية مصر وإثيوبيا
الأربعاء 17 يناير 2018 01:20 م
وزيرا خارجية مصر وإثيوبيا
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وزيرا خارجية مصر وإثيوبيا
سمر السيد:
قال المتحدث باسم لوزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" إن الاجتماع المغلق لوزيري خارجية مصر وإثيوبيا بدأ بمقر الوزارة بالتحرير.
وأشار إلى أن اللقاء سيعقبه جلسة المشاورات السياسية الموسعة بين وفدي البلدين.
كان السفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، قال فى تصريحات صحفية سابقة إن الاجتماعات التمهيدية للدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وإثيوبيا قد بدأت أعمالها أمس الثلاثاء 16 يناير الجاري بمقر وزارة الخارجية على مستوى كبار المسئولين والخبراء.
وأضاف مساعد وزير الخارجية، أن اللجنة سوف تُعقد خلال هذه الدورة على مستوى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإثيوبي للمرة الأولى منذ أن اتفقت قيادتا الدولتين على ترفيع مستوى اللجنة الوزارية المشتركة إلى المستوى الرئاسي عام 2015 خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أديس أبابا.
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