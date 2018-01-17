شباب الحزب المصرى الديمقراطي يدعم ترشح خالد على لانتخابات الرئاسة

الحزب المصرى الديمقراطى

سلوى عثمان



أكد اتحاد شباب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن المشاركة السياسية هي الضامن الأوحد لتحقيق التغيير المنشود نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية بسواعِد مواطنيها، رغم الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء التيار الديمقراطي والداعون له وتضييق مساحة العمل السياسي في مصر، لاسيما القبض على أمين التنظيم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لكن المشاركة السلمية في كل الاستحقاقات الانتخابية هي السبيل الأمثل لتقديم أنفسنا للمواطنين، وبناء الوعي السياسي اللازم لتحقيق أكبر مشاركة ممكنة لهم.



وبناءً على ذلك، وإيماناً من شباب المصري الديمقراطي الاجتماعي بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية، وما تراءى لنا وفقاً لموقفنا الواضح ضد سياسات النظام الحالي التي تُقوض الحياة السياسية وحيث إن مواقف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في بياناته السابقة أكدت حق المواطنين الدستوري في الترشح - وإلى أن يتم انعقاد الهيئة العليا للحزب - فقد قرر اتحاد شباب المصري الديمقراطي الاجتماعي دعم أحقية المرشح المحتمل "خالد علي" في المشاركة بالانتخابات الرئاسية المصرية القادمة ومساندة حملته الانتخابية في جمع التوكيلات اللازمة لدخول السباق الرئاسي ممثلاً لداعمي -الديمقراطية في مصر.



ودعا شباب المصري الديمقراطي الاجتماعي شباب مصر ومن مازالوا في سَعيِهم نحو دولة ديمقراطية مدنية قائمة على مبادئ المواطنة بالتوجه لتحرير توكيل للمرشح الرئاسي المُحتمل "خالد علي" في مختلف محافظات مصر، ونؤكد حرصنا الدائم على متابعة مجريات الأحداث في الانتخابات الرئاسية القادمة واتخاذ مواقفنا السياسية طبقاً لمبادئنا الديمقراطية وتمسُكنا بالسعي نحو بناء دولة مدنية قائمة على المواطنة والعدالة الاجتماعية.



وسيُعلن الاتحاد خلال الأيام المقبلة خطة العمل التي سيتم اتباعها بناءً على هذا الموقف السياسي.