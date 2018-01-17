سحر نصر: قانون التأمين الصحي سيجذب استثمارات للقطاع الطبي

مجلس النواب - سحر نصر

ماهر أبوالفضل ومروة عبد النبي والشاذلي جمعة:



قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن الحكومة تولي اهتماما بالتأمين الطبي.



وأشارت في كلمة مقتضبة ألقاها نيابة عنها طارق عبد الستار مستشار وزارة الاستثمار في الجلسة الافتتاحية للملتقي الإقليمي الخامس للتأمين الطبي إلى أن الوزارة ستستثمر قانون التأمين الصحي الشامل في جذب الاستثمارات في قطاع الطبي.



