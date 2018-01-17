المالية تستعرض إنجازاتها الاقتصادية أمام الرئيس.. اليوم

السيسى 3

مها أبوودن



كشف مصدر بوزارة المالية، أن الوزارة ستعرض اليوم أهم الإنجازات التى حققتها خلال العام الماضى، على صعيد السياسات المالية والضريبية.



ومن المتوقع أن يتطرق العرض الى مدى فاعلية تنفيذ بنود برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والتى أدت الى تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية.



وكان عمرو الجارحي وزير المالية قد أعلن انخفاض العجز الأولى ليحقق 14 مليار جنيه وهو ما يمثل 0.3% من الناتج المحلى مقابل 39 مليار جنيه و 1.1 % من الناتج المحلى خلال نفس الفترة ، كما تحسنت معدلات العجز الكلى للموازنة لينخفض الى 4.4% من الناتج مقارنة بنحو 5% خلال النصف الاول من العام المالي السابق ومقابل متوسط بلغ 5.4% خلال الثلاث سنوات الماضية.



وشهد النصف الأول من العام، استمرار التحسن الكبير فى أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 61 % مقارنة بـ 12% خلال العام السابق ومقابل متوسط نمو بلغ 14% فى السنوات الثلاثة السابقة وتعتبر نسبة النمو السنوي المحققة هى الاعلى والافضل منذ سنوات طويلة.



