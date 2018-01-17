شركات تشتكي من محدودية تمويل السيارات

الرسوم الجمركية على السيارات

وانفراجة في الاعتمادات المستندية



أحمد شوقي



اشتكت شركات عاملة في قطاع السيارات من محدودية التمويل المتاح أمام العملاء الراغبين في الشراء بنظام التقسيط والذين يمثلون الشريحة الأكبر من العملاء، تسبب في تخفيض قيمة التمويل الممنوح لقطاع السيارات التشدد في شروط الإقراض حيث اشترط البنك المركزي لمنح القرض ألا تزيد نسبة القسط من الراتب الشهر للعميل عن 35%؛ بما يضمن قدرته على السداد مستقبلًا.



وتسببت الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار السيارات بمفاقمة مشكلة التمويلات؛ فقد تضاعفت الأسعار مما تسبب في ارتفاع قيمة الأقساط الشهرية المطلوبة ومن ثم عدم مقدرة العملاء على التكيف مع شروط الإقراض في ظل المرتبات الثابتة للشريحة الكبرى من العملاء خاصة محدودي ومتوسطي الدخل الذين كانوا يمثلون الشريحة الأكبر لعملاء التقسيط ولسوق السيارات بشكل عام خاصة شريحة السيارات الاقتصادية.



لكن في نفس الوقت تؤكد شركات السيارات أنها لم تعد تواجه مشكلة في تدبير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد وفتح الاعتمادات المستندية لسداد مستحقات الشركات العالمية وتحويل الأرباح؛ بعد أن كانت تواجه أزمة خلال عامي 2016 و2017؛ فيما يتعلق بتحويل الأموال للخارج لسداد قيمة السيارات والمكونات وقطع الغيار المستوردة، وكذلك نسب الأرباح.



يقول علاء السبع رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف إن البنوك لا تقدم حاليا التمويل اللازم لإنعاش الطلب على السيارات لأنها تعمل وفق القواعد التي وضعها البنك المركزي والتي تحدد نسبة القسط من الراتب بـ 35% فقط حيث لا تسمح هذه النسبة لكثير من العملاء باجتياز متطلبات الجدارة الائتمانية التي تشجع البنوك على تقديم قرض السيارة.



ولفت إلى أن السبب وراء ذلك هو ارتفاع اسعار السيارات بشكل غير مسبوق مما فاقم الأقساط الشهرية لعملاء التقسيط بشكل ربما يؤدي لتعثره عن الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة نظرًا لوجود بنود أخرى من أولويات الإنفاق مثل نفقات المعيشة والصحة والعليم.. إلخ.



وأشار إلى ان البنوك ملتزمة حاليا بتدبير احتياجات البنوك من العملة الأجنبية وفتح الاعتمادات المستندية بشكل منتظم بما يمكن الشركات من الانتظام في سداد مستحقات الشركات العالمية نظير التوريد للسوق المصرية سواء بالنسبة للمكونات أو قطع الغيار أو السيارات الكاملة.



وأرجع اللواء رأفت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات أميك نقص التمويل المتاح لتقسيط السيارات إلى الوضع الاقتصادي العام ونسب الفائدة المرتفعة التي تفاقم تكلفة الاقتراض ومن ثم يحجم العملاء عن الشراء بالتقسيط وقد يتراجعون بالكلية عن فكرة شراء السيارة، موضحًا أن انتعاش التمويل للقطاع مرهون بتخفيض معدلات الفائدة على القروض والإيداعات.



ولفت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة سينعكس إيجابًا على سوق السيارات حيث تشير التقديرات العالمية إلى أنه عند وصول نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5 آلاف دولار فإن سوق السيارات يشهد انطلاقة كبيرة حيث يتوفر لدى العملاء دخول مناسبة ومدخرات يمكنهم توجيهها نحو شراء سيارة.



وأوضح ان نسبة الـ 35% التي يضعها القطاع المصرفي لإقراض العملاء مناسبة بغرض ضمان قدرة العميل على السداد وعدم تعثره بحيث لا يتم منح التمويل سوى لشرائح معينة.



وأضاف أن الدولة تبنت خلال العام الماضي سياسة تقييد الاستيراد خاصة بالنسبة لقطاع السيارات لأن تغطية احتياجات القطاع الاستيرادية تتطلب ما يتراوح بين 2 و3 مليارات دولار في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتحسين ميزان المدفوعات وتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات للوصول لوضع التوازن.



وأشار إلى أن بعض الشركات مثل نيسان قد واجهت مشكلات فيما يتعلق بتحويل الأرباح للخارج إذ تنوعت الردود على مطلبها أنه ليس بمقدور البنك توفير العملة الأجنبية اللازمة للتحويل، أو تحويل المبلغ بالجنيه المصري، أو عدم التحويل نهائيًا والتوسع في الاستثمارات المحلية أو إيداع المبلغ في القطاع المصرفي والاستفادة من عوائده في ظل ارتفاع نسبة الفوائد.



واستطرد أنه مع التعديلات التشريعية التي تبنتها الحكومة خلال النصف الأخير من العام 2017 أصبح بمقدور الشركات تحويل أرباحها بشكل كامل وفتح الاعتمادات المستندية دون قيود خاصة بعد رفع الحدود القصوى للإيداعات المصرفية بالعملة الأجنبية.



واتفق معه مصدر مسئول بإحدى الوكالات الأوروبية حيث أكد أنه شركته لا تواجه مشكلات تتعلق بتدبير العملة الأجنبية وفتح الاعتمادات المستندية بعد العراقيل التي كانت تواجهها كافة الشركات خلال 2016 و2017.



وأرجع الفضل في ذلك إلى قرار تعويم الجنيه معتبرًا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها تأخرت كثيرًا؛ مشيرًا غلى أن كافة الدول التي لجأت إلى هذا الإجراء واجهت نفس التحديات التي تمر بها مصر حاليا من ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على تلبية الطلب على العملة الأجنبية خلال الفترة التالية لقرار التعويم.

لكنه أشار في نفس الوقت إلى محدودية التمويلات المتاحة من جانب القطاع المصرفي سواء لتمويل الاستثمارات الخاصة بالشركات أو لتقسيط السيارات خاصة في ظل نسب الفوائد المرتفعة.



واستطرد أنه سيتم التغلب على هذه المشكلة خلال الفترة المقبلة بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر؛ خاصة في ظل المشروعات القومية التي يتم تنفيذها خاصة في قطاع الطرق والكباري حيث تجذب هذه المشروعات استثمارات جديدة بجوارها مما يحفز الاستثمار الخارجية ويرفع الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية بشكل سينعكس على مستوى الدخل والسيولة في السوق وينعكش الطلب على السيارات.









