أسباب استدعاءات سيارات هوندا - مصر من جديد

- تنفيذ 40% من استدعاء سيفيك.. و65% لـ سيتي



أحمد شوقي



أقدمت شركة "الفطيم" -وكيل العلامة اليابانية هوندا في مصر- على إعادة الإعلان عن استدعاء عدد من طرازاتها في السوق المحلية، نهاية ديسمبر الماضي، للمرة الثانية بعد أن الإعلان عن الاستدعاء أول مرة نهاية 2016، بغرض تغيير نافخ الوسادة الهوائية، لاحتمال وجود خلل به.



وشمل الاستدعاء 6 طرازات، هي: أكورد موديلات 2004-2007، سيتي موديلات 2008-2013، سيفيك موديلات 2002- 201، سي آر في موديلات 2002-2009، أستريم موديل 2002، وجاز موديلات 2002- 2005.



وأرجعت مصادر ذات صلة بملف استدعاء سيارات هوندا في مصر إعادة الإعلان عن الاستدعاء إلى تدني نسبة السيارات، التي تم إجراء أعمال الفحص والصيانة اللازمة لها ضمن حملة الاستدعاء الأولى، بسبب عدم إقبال العملاء على المشاركة.



وأوضحت أن نسبة تنفيذ استدعاء هوندا سيتي بلغت 65% تقريبًا من إجمالي 1563 وحدة، في حين بلغت نسبة تنفيذ استدعاء هوندا سيفيك 40% من أصل 9300 سيارة يشملها الاستدعاء، موضحًا أن الطرازين يمثلان النسبة الأكبر ضمن الحملة في حين لا تتضمن استدعاءات السيارات الأخرى سوى عدد محدود للغاية.



وأضافت أن وكيل هوندا قد اتفق مع جهاز حماية المستهلك لإعادة الإعلان عن الاستدعاء مرة أخرى، من خلال النشر في جريدتين واسعتي الانتشار، بالإضافة إلى المحطات الإذاعية لأول مرة في تاريخ حملات الاستدعاء بمصر.



وفسرت المصادر عدم إقبال العملاء على إجراء أعمال الفحص لسياراتهم ضمن الاستدعاء بقدم الموديلات، التي يعود كثير منها إلى عام 2002 أي أنه قد مر على تشغيلها 15 عامًا، فضلًا عن احتمال القلق من تحمل تكاليف عملية الفحص والصيانة، رغم تأكيد الإعلانات التي نشرتها الشركة على أن ملة الاستدعاء مجانية.



واستطردت أنه ضمن حملة الاستدعاء الأخيرة تحفيز العملاء من خلال منحهم فرصة تغيير زيت المحرك والفلتر مجانًا أيضًا شاملًا المصنعيات والضرائب، بالإضافة إلى 16 نقطة فحص مجانية على السيارات، شاملة: الأنوار الأمامية والخلفية، ريش المساحات، البطارية، حالة زيت المحرك والتسريب، مستوى سائل تبريد المحرك وحالة الخراطيم والكوليهات، قواعد الفتيس والمحرك، وسير المحرك والشداد.. إلخ.