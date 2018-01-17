السعودية تدعم عملة اليمن بملياري دولار

دولارات

خالد بدر الدين



أعلن مركز التواصل الدولي في السعودية، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قرر إيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، لدعم العملة اليمنية الضعيفة.



وسعت السلطات إلى زيادة السيولة من خلال طبع النقود، لكن العملة المحلية هوت من 250 ريالًا للدولار إلى 350 ريالًا للدولار، بعد تداول أول دفعة من النقد المطبوع حديثًا العام الماضي.



وجرى تداول العملة المحلية عند 440 ريالاً للدولار بنهاية العام، وهوت هذا الأسبوع إلى حوالى 500 ريال للدولار.



تأتي هذه الخطوة بعد أيام من مناشدة رئيس الوزراء اليمني بضخ أموال لدعم الريال، والمساعدة في إنقاذ البلد الذي تمزقه الحرب من الجوع، وقالت الحكومة إن من شأن وديعة كبيرة من السعودية أن توفر للسلطات وسائل مالية لاستقرار العملة، وتُمكن المواطنين من شراء الغذاء.



وذكرت وكالة "رويترز"، أن حكومة اليمن طالبت بوديعة بملياري دولار كانت قد تعهدت بها حليفتها الرئيسية السعودية، في نوفمبر الماضى، لتحقيق استقرار العملة التي سجلت مستويات جديدة منخفضة هذا الأسبوع، مما يدفع بالشعب الذي يعاني من الفقر خطوات أكثر نحو الجوع.



ويعاني اليمن من الانقسام بسبب الحرب المستعرة منذ ثلاثة أعوام، بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليًا، والمدعومة من السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران، وإحدث الصراع أسوأ أزمة إنسانية في العالم، أدت لتفشي وباء الكوليرا الأكثر فتكًا في العصر الحديث، والانهيار الاقتصادي الذي أدى إلى انتشار الجوع.