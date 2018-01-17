رسمياً.. طرح السيارة A5 سبورت باك

شركة أودى الألمانية

شريف عيسى



كشفت المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكيل فولكس فاجن وأودى فى مصر، الستار مؤخراً عن الجيل الثانى الجديد كلياً، من طراز A5 سبورت باك، بثلاث فئات، منها كوبيه.



قال أحمد يونس، مدير قطاع أودى بالشركة، إن الشركة تمكنت خلال الآونة الأخيرة من التوصل لاتفاق مع مصلحة الجمارك للإفراج عن السيارة، مؤكداً أن المصرية التجارية وأوتوموتيف تجرى مناقشات حالية بهدف تحديد أسعار الفئات الثلاث، تمهيداً لبدء عمليات تسليم العملاء بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.



كشف عن اقتراب الإفراج عن موديلات 2018 من أودى A6، متوقعاً أن يتم طرحها رسمياً نهاية الشهر الجارى على أقصى تقدير، مؤكداً أن طرح كلا الطرازين يعزز من مبيعات العلامة الألمانية، لا سيما بعد طرح Q2 خلال الربع الثالث من العام الماضى.



أشار مدير قطاع أودى إلى أن تبنى المصرية التجارية وأوتوموتيف خطة طموحة تستهدف ضخ استثمارات جديدة فى عدد من المحافظات، التى من أبرزها الإسكندرية، والغردقة، موضحاً استهداف الشركة بالتعاون مع أحد الموزعين بالإسكندرية افتتاح مركز متكامل بنظام S3 للعلامة التجارية بحلول أبريل المقبل.

