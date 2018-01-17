4 عروض من شركات عالمية لتجميع عربة مصرية

مصانع تجميع السيارات

المال ـ خاص



أكد إبراهيم عجلان، رئيس شركة النصر لصناعة السيارات «ناسكو»، إنه شكل لجان لدراسة العروض المقدمة من 4 شركات عالمية، لتكوين شراكة، بمقتضاها تكوين شركة مساهمة مصرية لتصنيع وتجميع سيارة مصرية.



كانت «ناسكو» قد طرحت منتصف 2017 مناقصة عامة، أمام الشركات العالمية، والمحلية المتخصصة فى صناعة السيارات، لتقديم عروضهم للدخول فى شراكة مع شركة النصر للسيارات، لتطوير الشركة، وتكوين شركة مساهمة مصرية، طبقًا لأحكام القانون 159 لعام 1981، بغرض تصنيع وتجميع سيارات ركوب وإقامة صناعات مغذية، لها وفقًا لأحكام قوانين الاستثمار المعمول بها فى الدولة.



أوضح عجلان أنه حتى الآن لم ترسى المناقصة على أى من الشركات المتقدمة للمناقصة؛ ولا زالت العروض قيد البحث والدراسة، ورفض الكشف عن موعد انتهاء الدراسات أو ترسية المناقصة تمهيدًا لإطلاق مشروع تطوير الشركة الحكومية التى كانت قيد التصفية.



أقدمت حكومات سابقة، على وضع شركة النصر للسيارات قيد التصفية لبيع أصولها بدعوى تعرضها لخسائر مستمرة؛ لكن تجمد القرار بعد ثورة 25 يناير 2011، وقررت الحكومة إعادة تشغيل الشركة، ومنذ ذلك الحين شكلت العديد من اللجان الفنية لتحقيق هذه الخطوة، كما وعد وزير قطاع الأعمال السابق أشرف الشرقاوى، بتشغيل الشركة خلال منتصف 2017، لكن ذلك لم يتحقق أيضًا، حتى قامت الشركة بالإعلان عن مناقصة التطوير، التى لم يبت فيها حتى الآن، رغم مرور 6 أشهر، على تقدم الشركات بعروضها الفنية والمالية.



وحذر مصدر قريب من ملف إعادة تشغيل النصر للسيارات من اللجوء للتعاقد مع إحدى الشركات، التى لا تمتلك خبرات وقدرات فنية مناسبة، حال عدم النجاح فى جذب إحدى الشركات الكبيرة.



لفت إلى أن العلامة التجارية مهمة لضمان نجاح المشروع، وإنتاج سيارة ذات جودة عالية، بسعر مناسب لشريحة كبيرة من العملاء، باعتبار أن النصر الذراع الاستثمارية للحكومة التى يمكن من خلالها التحكم فى إيقاع السوق وعدم السماح للاحتكارات والاستغلال.