صناديق الاستثمار تعاود الصعود بدعم المؤسسات

صناديق الاستثمار

أحمد على



نجحت وثائق صناديق الاستثمار، فى تحويل دفتها خلال تعاملات الأسبوع الثانى من العام الجديد 2018، وسجلت صعودًا جماعيًا لفئات الصناديق، عدا «الأسهم»، التى لم تتمكن من تسجيل صعود جماعي، بسبب هبوط صندوق "ألفا".



جاء الأداء الجيد لصناديق الاستثمار، مدعومًا من الارتفاعات الإيجابية التى سجلتها مؤشرات البورصة، خلال ذلك الأسبوع، نتيجة مشتريات المؤسسات الأجنبية ونظيرتها المصرية.



ارتفع مؤشرها الرئيسى EGX30 بنسبة 3.11 %، مسجلًا 15242 نقطة، كما رافقه نظيره EGX70 مرتفعًا 2.24 %، مغلقًا عند 850.97 نقطة، حين سجل المؤشر الأوسع نطاقًا صعودًا 2.34 %، مستقرًا عند مستوى 2016.30 نقطة.



سجلت التداولات على الأسهم خلال الأسبوع الماضي، 5.8 مليار جنيه، فيما سجل رأسمال البورصة السوقى ارتفاعًا بنسبة 2.2 %، ليسجل 847.108 مليار جنيه، مقارنة 828.536 مليار جنيه، الأسبوع قبل الماضي.



استحوذ المصريين على 67.9 % من تعاملات الأسبوع الماضي، بينما كان نصيب الأجانب 21.13 %، بصافى شراء 721.16 مليون جنيه، وكان نصيب العرب 10.9 %، متجهين للشراء بصافى 40.5 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.



استحوذ الأفراد على النسبة الأكبر من التعاملات 52.44 %، بينما كان نصيب المؤسسات على 47.56 % بصافى شراء 526.59 جنيه، بعد استبعاد الصفقات.



«مصر الخير» يتصدر «المتوازنة» بنسبة 3.4%



سجلت فئة الصناديق المتوازنة ارتفاعًا جماعيًا، خلال الأسبوع الماضي، تصدرها صندوق "مصر الخير" بنسبة 3.41 %، مسجلًا 23.93 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق مصر الأول مرتفعًا بنسبة 1.85 %، مسجلًا 207.42 جنيه.



حل فى المركز الثالث صندوق بنك الكويت الوطنى "الميزان"، بنسبة صعود 1.84 %، بقيمة 321.22 جنيه، وخلفه جاء صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى "الماسي"، بنسبة 1.46 % بقيمة 243.77 جنيه للوثيقة.



فى المركز الخامس سجل صندوق البنك الأهلى الأول حضوره بنسبة ارتفاع قدرها 1.45 %، بقيمة 43.09 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك الاستثمار العربى "سندي" بنسبة صعود 1.42 % بقيمة 12.81 جنيه.



حل صندوق "البنك التجارى الدولى – تكامل" فى المركز السابع بنسبة صعود 1.02 %، بقيمة 169.15 جنيه للوثيقة، وأخيرًا جاء صندوق بنك كريدى أجريكول الثقة فى المركز الثامن، بنسبة ارتفاع قدرها 0.71 % بقيمة 239.19 جنيه للوثيقة.



مصر إيران على قمة الأسهم



نجح صندوق بنك "مصر إيران" فى تصدر ارتفاعات فئة صناديق الأسهم خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بنسبة 3.86 %، مسجلًا 635.76 جنيه للوثيقة، تلاه وصيفًا صندوق البنك الأهلى الثالث، بنسبة 3.76 %، ارتفاعًا فى قيمة وثيقته التى سجلت 145.48 جنيه.



فى المركز الثالث حضر صندوق مصر المستقبل بنسبة صعود فى قيمة وثيقته بـ 3.66 % لتسجل 26.6 جنيه، ورابعًا حل صندوق قناة السويس بنسبة ارتفاع 3.32 % بقيمة 540.93 جنيه، وخامسًا صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات "الخبير" بنسبة ارتفاع بلغت 3.26 % لتسجل وثيقته مستوى 138.56 جنيه.



«القاهرة النقدى» فى مقدمة «النقدية»



جاء صندوق القاهرة النقدى الثانى فى صدارة ارتفاعات الصناديق النقدية، بنسبة صعود لقيمة وثيقته 0.3 %، بقيمة 22.056 جنيه للوثيقة، مقارنة 21.99 جنيه فى الأسبوع قبل الماضي.



خلفه جاء صندوق البنك الأهلى الرابع، بنسبة صعود قدرها 0.27 % مسجلا 259.5 جنيه للوثيقة، مقارنة 258.8 جنيه فى الأسبوع قبل الماضي، من بعده فى المركز الثالث جاء صندوق بنك المؤسسة المصرفية "مزايا"، بنسبة صعود 0.26 % مسجلًا 22.65جنيه، رابعًا حل صندوق بنك SAIB النقدى بنسبة ارتفاع 0.25 % مسجلًا 14.078 جنيه، خامسًا جاء صندوق البنك الأهلى المتحد "ثروة" بنسبة صعود 0.24 % بقيمة 180.573 جنيه.



على مستوى الدخل الثابت، ارتفعت وثيقة صندوق "ثبات" بنسبة 0.75 % مسجلة 193.46جنيه، وارتفعت وثيقة صندوق الاهلى الثامن 0.19 %، بقيمة 1425.56 جنيه للوثيقة، ارتفعت وثيقة صندوق "جذور" بنسبة 0.21 % بقيمة 17.76 جنيه، فيما صعدت وثيقة صندوق بنك القاهرة "الثابت" بنسبة 0.47 %، بقيمة 159.02 جنيه، وارتفعت وثيقة صندوق البنك العقارى المصرى العربى بنسبة 0.25 % بقيمة 159.89جنيه للوثيقة.



«الوفاق» الأعلى فى «الإسلامية»



صعد صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى لصدارة فئة الصناديق الإسلامية بصعود فى قيمة وثيقته، بنسبة 4.46 % لتسجل 18.49 جنيه، وحل خلفه صندوق سنابل بنسبة 4.02 % بقيمة 157.37 جنيه للوثيقة، وثالثًا جاء صندوق بنك البركة مصر بنسبة ارتفاع 2.37 % بقيمة 126 جنيهًا.



على صعيد الصناديق الإسلامية المتوازنة، صعد صندوق بنك عوده المتوازن "ازدهار" 1.64 % بقيمة 185.58جنيه، وصعد صندوق بنك البركة مصر المتوازن بنسبة 1.58 % بقيمة 106.36 جنيه للوثيقة.



ارتفاع جماعى فى «تحديد الأصول» وضمان رأس المال



صعدت صناديق تحديد الأصول خلال الأسبوع الماضي، لتسجل 3.02 % لوثيقة الشركة العربية المصرفية العربية 1 ما قيمته 210.49 جنيه، مقارنة 204.3 جنيه فى الأسبوع قبل الماضي، سجلت وثيقة صندوق الشركة العربية المصرفية 2 صعودًا بقيمة 3.01 %، بقيمة 716.9 جنيه، مقارنة 695.9 جنيه فى الأسبوع قبل الماضي.



سجلت صناديق العملة الأجنبية، ثبات نسبي، وحققت وثيقة صندوق مصر النقدى الدولار، قيمة 11.440 دولار، بنسبة ارتفاع 0.02 %، وثبتت وثيقة مصر النقدى اليورو على مستوى 10.960يورو.



-‮ ‬تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق‮.‬



-‮ ‬يحسب معدل العائد الاجمالى كما‮ ‬يلي‮:‬



أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم‮.‬



ب ـ‮ ‬يزداد عدد الوثائق بمعدل‮ ‬يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً‮ ‬على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم‮.‬



ج ـ معدل العائد‮= (‬قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة‮ * ‬عدد الوثائق فى نهاية الفترة‮) ‬ـ‮ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة‮ * ‬عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة‮)/ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة‮)‬



-‮ ‬تم الترتيب وفقاً‮ ‬لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى‮ (‬المخاطر الكلية‮) ‬لسعر الوثيقة مضافاً‮ ‬إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي‮. ‬وتزداد درجة المخاطرة من ‮ ‬.5-1



ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم،‮ ‬كما‮ ‬يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح،‮ ‬فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد‮.‬

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- ‬يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى‮ ‬يوم الخميس الأخير من كل أسبوع‮.‬

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- ‬يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى‮ ‬يقل عمرها عن ذلك‮.‬

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- ‬نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى‮ ‬قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات‮.‬