الجندي: إنشاء هيئة تنمية جنوب الصعيد على رأس أولوياتنا

أبو بكر الجندى - التنمية المحلية

بدور إبراهيم



قال اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة على رأس أولوياتها الانتهاء من إجراءات مشروع قانون إنشاء هيئة تنمية جنوب الصعيد، بالتنسيق مع وزارة العدل.



وأكد أن إنشاء تلك الهيئة، يأتي استكمالاً للجهود التي بذلتها العديد من الوزارات وجهات الدولة على مدار عدة جلسات بوزارة العدل.



وأضاف الجندي أن إنشاء الهيئة العامة لتنمية جنوب الصعيد، يهدف إلى وضع خطط للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية الشاملة وتحديد المشروعات ذات الأولوية، التي تحقق عائدات تنموية ونسب مرتفعة من التشغيل.