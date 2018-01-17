EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
الجندي: إنشاء هيئة تنمية جنوب الصعيد على رأس أولوياتنا
الأربعاء 17 يناير 2018 11:44 ص
أبو بكر الجندى - التنمية المحلية
أخر الأخبار
أبو بكر الجندى - التنمية المحلية
بدور إبراهيم
قال اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة على رأس أولوياتها الانتهاء من إجراءات مشروع قانون إنشاء هيئة تنمية جنوب الصعيد، بالتنسيق مع وزارة العدل.
وأكد أن إنشاء تلك الهيئة، يأتي استكمالاً للجهود التي بذلتها العديد من الوزارات وجهات الدولة على مدار عدة جلسات بوزارة العدل.
وأضاف الجندي أن إنشاء الهيئة العامة لتنمية جنوب الصعيد، يهدف إلى وضع خطط للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية الشاملة وتحديد المشروعات ذات الأولوية، التي تحقق عائدات تنموية ونسب مرتفعة من التشغيل.
التنمية المحلية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا