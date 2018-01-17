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سيـــاســة
أول اجتماع للحكومة بحضور الوزراء الجدد
الأربعاء 17 يناير 2018 11:43 ص
اجتماع برئاسة مدبولي
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اجتماع برئاسة مدبولي
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، الأربعاء، لمناقشة وبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين وموقف المشروعات القومية التي تتم حاليا بمختلف المحافظات.
ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، يستكمل مجلس الوزراء، اجتماعه الأول بحضور الوزراء الجدد عقب التعديل الوزاري الذي أجري مؤخرا، لمناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة، التي تهدف إلى إحداث نهضة على كل المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية ضمن المعدلات الزمنية المحددة.
ويبحث المجلس، خلال اجتماعه، الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن مظلة الضمان الاجتماعي ورعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين من خدمات وسلع أساسية بأسعار مناسبة، ومتابعة المشروعات المختلفة وما يتعلق بالإجراءات التي ستتخذ بشأن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة.
ومؤخرا وافق البرلمان علي تعديل رئاسي للحكومة شمل 4 وزارات.
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