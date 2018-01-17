إيمدج تطلق مشروع عالجنى

سامح يوسف

المال ـ خاص



تستعد شركة «إيمدج» للحلول والاستشارات الطبية، لإطلاق برنامج طبى كبير، باسم «عالجنى»، خلال الشهر الجاري، باستثمار مبدئى 25 مليون جنيه، لتوفير العلاج الطبى للأسرة المصرية.



قال سامح يوسف، العضو المنتدب لشركة «إيمدج» للرعاية الطبية، إن شركته قررت عمل برنامج طبيب الأسرة، من خلال الاتصال بخدمة عملاء الشركة، أو عبر موقعها الإلكترونى، أو من خلال تطبيق «عالجنى» على التليفون المحمول بالمجان، وتوفير الخصم الطبى اللازم لهم، لدى الجهات الطبية بنسبة بين 10 - %40.



أضاف أن المشروع مقسم إلى 3 مراحل؛ الأولى الانطلاق، الثانية تخطط لربط الشبكة الطبية الإلكترونية، الثالثة الخروج بالمشروع للدول العربية، البداية من الإمارات.



أوضح أن الاستثمارات الخاصة بالمشروع توظيفها فى عدة اتجاهات، أبرزها التسويق والدعاية، علاوة على شراء سيستم من تصميم شركة «it smart» الهندية، بقيمة 200 ألف دولار، وتعيين فريق تعاقدات، وتسويق، وأطباء، وتشغيل ما يقرب من 180 موظف كول سنتر، وعاملين على السيرفر، والموبايل أبليكيشن، فضلًا عن وجود ويب سايت، من تصميم شركة «web solutions» البريطانية، وعمل بنية أساسية ومكاتب متابعة فى المحافظات.



لفت يوسف إلى أن تمويل المشروع من مساهمى الشركة، والاشتراك مجانى للعميل من خلال دخوله على الأبليكيشن – التطبيق الإيكترونى – موضحًا أن المشروع يهدف إلى تطوير ورفع أداء المنظومة الصحية فى مصر، وربطهم بشبكة طبية موحدة، علاوة على أنه يتيح الرعاية الطبية للمصريين وغير المصريين من طالبى العلاج بمصر.



أوضح أن مشروع «عالجنى » تعاقد حتى الآن مع 4 آلاف مقدم خدمة بأرجاء الجمهورية، علاوة على التخطيط للتعامل مع 6 آلاف جهة مقدمة للخدمة، خلال السنة الأولى، لاستهداف شركته 25 مليون عميل فى العام الأول للمشروع.



أكد أن العميل يستطيع من خلال مشروع «عالجنى» التواصل مع طبيب الأسرة الذى يقدم له النصح، وتوجيهه لمقدم الخدمة المناسب لحالته، من التخصص والموقع الجغرافي، والمواعيد والأسعار، علاوة على القيام فى نفس الوقت بتسجيل تاريخه الطبى لاستعماله، وقت احتياج المنتفع، أو الطبيب الاستشارى له، من خلال أكبر الاستشاريين فى مختلف التخصصات، والمستشفيات، والمعامل، والمراكز، والصيدليات، والبصريات، وغيرهم.



يذكر أن «إيمدج» للحلول والاستشارات الطبية تأسست شركة مساهمة مصرية، منذ 2010، ساهمت فى الكثير من مشروعات الرعاية الطبية لأكثر من ٤٠٠ كيان، فى مصر والإمارات، وتعد رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التجارة والصناعة، والمجلس القومى للمرأة، وهيئة التنمية السياحية، واتحاد الصناعات المصرية، والكثير من الجهات فى قطاع البترول، وشركات عديدة منها صيانكو وبتروتريد.