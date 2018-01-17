انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة .. السبت

محطة المياه



المال خاص



أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق (ميدان الجيزة - شارع الجامعة -الدقى -العجوزة -المهندسين- بين السرايات - شارع التحرير - شارع النيل ابتداء من كوبرى الجامعة حتى شارع الفلوجة) لمدة 6 ساعات، اعتبارا من الساعة 12 مساء يوم السبت 20/1/2018 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى، نظرا لإجراء أعمال صيانة طارئة بمحطة مياه الجيزة.



وأهابت الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.



وقالت الشركة إنها ستدبر سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حال وجود أى شكوى وجهت المواطنين للاتصال بالخط الساخن 125.

