إنتاج البترول الأمريكى الصخرى يقترب من أعلى مستوى منذ 48 عاماً

مزيج برنت

خالد بدر الدين



قالت شركة «بيكر هيوز» لخدمات حقول البترول، التابعة لمجموعة جنرال إلكتريك، إن التحسينات التى تحققت فى الإنتاج من حقول النفط الصخرى، دفعت به إلى حوالى 10 ملايين برميل يوميا، ليسجل أعلى مستوى منذ عام 1970.



وذكرت وكالة «رويترز» أن قطاع التكنولوجيا بشركة «بيكر هيوز» مستمر فى تحسينه لإنتاج البترول الصخرى، لدرجة أنه بات من الممكن حفر الآبار خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع، بعد أن كان منذ أعوام قليلة يستغرق حوالى شهر، مما جعل الحكومة الأمريكية تتوقع ارتفاع الإنتاج إلى 11 مليون برميل يوميا فى أواخر العام المقبل، لينافس روسيا، أكبر منتجة للبترول فى العالم.



وانتصر قطاع الإنتاج الصخرى فى حرب الأسعار، من خلال تخفيضات كبيرة فى التكاليف والتطور السريع فى تكنولوجيا الحفر، وأصبح سعر النفط الأمريكى الآن أعلى من 64 دولارا للبرميل، بما يكفى لدى كثير من المنتجين الأمريكيين لتغطية نفقات التوسع فى الحفر وتوزيع أرباح على المساهمين وزيادة حصص الشركات فى أسواق البترول، بعد تخفيضات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فى الإنتاج، لتحقيق توازن فى الأسعار التى هوت إلى ما دون 27 دولارا للبرميل فى 2016، بعد أن كانت تتجاوز 100 دولار فى 2014.



ومع تزايد الإنتاج الأمريكى اختفت المخاوف التى انتابت الولايات المتحدة الأمريكية خلال السبعينيات من حدوث أزمات حادة فى الطاقة، وحلت محلها سياسة تقوم على تحقيق الهيمنة عالميا فى مجال الطاقة مما ساعد على ظهور نتائج اقتصادية وسياسية مذهلة، منها خفض واردات البلاد من النفط بأكثر من %20 على مدار عشر سنوات، وتوفير فرص عمل برواتب كبيرة فى المجتمعات الريفية وتقليص أسعار البنزين للاستهلاك المحلى بنسبة %37 من الذروة التى بلغتها فى العام 2008 كما حل الغاز الصخرى محل الفحم فى محطات توليد الكهرباء وأصبحت صادرات الطاقة الأمريكية تنافس بترول الشرق الأوسط فى الأسواق الآسيوية.



وقفز حجم التجارة اليومية فى التعاقدات الآجلة على النفط الأمريكى لأكثر من %200 خلال السنوات العشر الأخيرة فتجاوز متوسطه 1.2 مليار برميل يوميا خلال العام الماضى، كما أصبح سعر خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط يحظى بمتابعة دقيقة فى مختلف أنحاء العالم من جانب المتعاقدين الأجانب على شراء البنزين ووقود الديزل والنفط الخام الأمريكي.



ومع ذلك فقد استمرت أسعار خام برنت القياسى فى تحقيق مكاسب طوال الأسابيع الماضية، ليتجاوز 70 دولارا للبرميل هذا الأسبوع، مسجلا مستوى لم يشهده الخام منذ انهيار الأسعار فى 2014، وذلك بفضل ارتفاع الأسعار بحوالى %15 فى أوائل ديسمبر الماضى، نتيجة تخفيضات الإنتاج من دول «أوبك» وروسيا علاوة على الطلب القوى نتيجة انتعاش النمو الاقتصادى.