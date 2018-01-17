نشاط حكومى لإنعاش الاقتصاد

عبلة عبد اللطيف

❐ بدء المرحلة الثانية من «وظيفتك جمب بيتك» عبر 10 مصانع فى كفر الشيخ والفيوم



أعلنت عدة جهات رسمية أمس عن سلسلة من الخطط والآليات الهادفة لإنعاش الاقتصاد فى مجالات مختلفة، بالتزامن مع إعلان مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى تعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، ولقاء الرئيس السيسى وذلك مع ممثلى 26 صندوقا استثماريا دوليا.



كشفت الدكتور عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس الاستشارى الرئاسى للتنمية الاقتصادية عن إعادة إحياء دراسة لإطلاق صندوق يستهدف تمويل المصانع المتعثرة، يختلف عن شركة مصر لرأسمال المخاطر التى تأسست لذات الغرض، فيما يعتزم البنك المركزى الإعلان عن آلية جديدة للمدفوعات السريعة فى إطار الخطة القومية للشمول المالى.



وكشفت هيئة الرقابة المالية بدورها عن إعداد مخطط قومى لإنعاش الأدوات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى لجنة شكلها مجلس الوزراء لبحث التأمين على الأصول المملوكة للدولة من شأنها أن تحدث طفرة فى نشاط شركات التأمين، فى الوقت ذاته تدرس الحكومة شراء نحو 280 ألف طن من إنتاج شركات سكر البنجر بهدف إخراجها من أزمة تكدس المخزون نتيجة صعوبة المنافسة مع السكر المستورد ومساعدتها لمواجهة أعباء بداية الموسم الجديد.



من ناحية أخرى، ذكر رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل أن الحكومة ستعلن عن حزمة من المشروعات الاستثمارية الأسبوع القادم تمهيدا لعرضها فى مؤتمر اقتصادى مطلع فبراير.



بخلاف شركة «رأسمال المخاطر».. بعد توجيهات «الرئيس»



دراسة لإطلاق صندوق جديد لإنقاذ المصانع المتعثرة



❐ عبد اللطيف: سنطلب من البنوك تأجيل سداد المديونيات لمدة عام



أحمد الدسوقى وعمر سالم وسهير محمد



تدرس الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، إطلاق صندوق جديد لحل مشكلات المصانع المتعثرة خلال الفترة المقبلة.



قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، رئيس المجلس الاستشارى الرئاسى التخصصى للتنمية الاقتصادية، إنه لم يتم تحديد رأسمال الصندوق الجديد، مشيرة فى تصريحات لـ«المال» إلى أنه يختلف كلية عن شركة رأس المال المخاطر.



جدير بالذكر أن المجلس الاستشارى الرئاسى كان أعلن أواخر 2015 عن مخطط لاطلاق صندوق لتمويل المصانع المتعثرة قبل أن تتحول الفكرة إلى تأسيس شركة «مصر لرأسمال المخاطر» برأسمال 150 مليون جنيه بمشاركة كل من مركز تحديث الصناعة وبنك الاستثمار القومى، وشركة أيادى، وصندوق تحيا مصر.



وأكدت أنه من الصعب تحديد عدد المصانع المتعثرة بشكل دقيق، وذكرت أن القوائم التى تشملها متعددة، كما أن هناك تعثرًا مؤقتًا أو جزئيًا وآخر بشكل كامل.



وأوضحت أن الجهات التى تعمل على دراسة إطلاق الصندوق الجديد ستطلب من البنوك تأجيل سداد أى ديون مستحقة على المصانع المتعثرة لمدة عام على الأقل، حتى تتمكن من توفيق أوضاعها وتحقيق ربحية، بالإضافة إلى أنه سيتم تمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية منها من خلال تقديم قرض مباشر بفائدة ميسرة لشراء الخامات ومستلزمات الإنتاج.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وجه الاثنين الماضى، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات فى مجال الطرق والنقل والإسكان، بضرورة الاهتمام بحل مشكلات المصانع المتعثرة وإعادتها للعمل والانتاج مرة اخرى، مضيفا :"عايزين نطمن الناس إننا منتبهين للموضوع ده كويس جدا،ولو كنتم عايزين دعم لإعادة تشغيل هذه المصانع مرة أخرى، إحنا مستعدين".



فى سياق متصل، أكدت عبد اللطيف بدء المرحلة الثانية من مبادرة "وظيفتك جمب بيتك" خلال أسابيع لإنشاء نحو 10 مصانع جديدة، منها 6 فى كفر الشيخ و4 فى الفيوم.



وأوضحت أن المبادرة التى أطلقها المجلس الاستشارى اواخر 2016، تأتى بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وجهات تمويل محلية، أبرزها البنك الأهلى المصرى، لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



ولفتت إلى الانتهاء من إنشاء 12 مصنعا خاصة بالمبادرة فى محافظة القليوبية فى مجالات مثل الملابس، كما تسعى للبدء فى تعميم المبادرة لتشمل أغلب محافظات الجمهورية خلال السنوات المقبلة.



وأشارت إلى أنها تعد أحد المشروعات المهمة التى توفر فرص عمل للشباب مع ضمان ترويج المنتجات وتصديرها من خلال مبادرة البنك المركزى البالغ قيمتها 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة بفائدة متناقصة 5%.