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الإسكندرية
جمارك برج العرب تضبط محاولتى تهريب كمية من النقد المصرى
الأربعاء 17 يناير 2018 12:24 ص
مطار برج العرب
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مطار برج العرب
متابعات:
تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلي مدير عام الموانئ الجوية بالتنسيق مع شرطة أمن الموانئ من ضبط محاولتى تهريب كمية من النقد الأجنبى، ففى إثناء إنهاء إجرءات تفتيش الركاب المغادرين على طائرة خطوط العربية المتجهه إلى الكويت اشتبه سعيد محمود مأمور تفتيش الركاب في راكبين كويتيين مسافرين إلى الكويت، وبتفتيش حقائبهما تبين وجود مبلغ 100 ألف جنيه مع كل راكب منهما مخبأة بين طيات ملابسهما.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 4 و5 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات.
مصلحة الجمارك
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