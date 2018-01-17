جمارك برج العرب تضبط محاولتى تهريب كمية من النقد المصرى

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تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلي مدير عام الموانئ الجوية بالتنسيق مع شرطة أمن الموانئ من ضبط محاولتى تهريب كمية من النقد الأجنبى، ففى إثناء إنهاء إجرءات تفتيش الركاب المغادرين على طائرة خطوط العربية المتجهه إلى الكويت اشتبه سعيد محمود مأمور تفتيش الركاب في راكبين كويتيين مسافرين إلى الكويت، وبتفتيش حقائبهما تبين وجود مبلغ 100 ألف جنيه مع كل راكب منهما مخبأة بين طيات ملابسهما.