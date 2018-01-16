اقتصادية القناة تخطط لإنشاء مركزين للخدمات البحرية

أحمد صبرى:





كشف اللواء عبدالقادر درويش نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة ستنشئ مركز للخدمات البحرية يحتوى على 25نشاطا يخدم السفن والحاويات خلال الشهور القادمة بجانب مركز لوجستى فى شرق بورسعيد.

وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج كل يوم على قناة on E أن هناك تعاقدات كثيرة يتم الآن توقيعها مثل توقيع عقد تخصيص الف متر مربع منطقة صناعية لجهاز المشروعات الصغيرة لإنشاء الف مصنع صغير اضافة الى تخصيص 1.5كمتر مع شركة سنغافورية مهتمة بصناعة الحاويات.