صناديق الاستثمار التى التقت السيسى اليوم

مها أبو ودن









كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، عن أسماء بعض صناديق الاستثمار التى التقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم.





قال الجارحى، فى تصريحات خاصة، لـ"المال"، إن اللقاء ضم كلا من صندوق استثمار أبو ظبى، وalliance bernstein، وblack rock، وfranklin templton investments، وصندوق تابع لهيئة استثمار حكومة سنغافورة، وinvestic asset management، وlazard asset mamagement، وصندوق استثمار شرودرز، و"وولنجتون".





يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى التقى، اليوم، 26 بنك استثمار دوليًّا؛ لاطلاعهم على الحالة الاقتصادية المصرية، وما تم تنفيذه من برنامج الإصلاح الاقتصادى، وضم اللقاء كل وزراء المجموعة الاقتصادية، وعلى رأسهم عمرو الجارحى وزير المالية.



