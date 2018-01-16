نواب يطالبون بمد العمل بالشهر العقارى لاستيعاب راغبي التوكيلات

قال سمير أبو طالب، عضو مجلس النواب، إنه مع بعض النواب سيتقدمون ببيان عاجل بالمجلس، لوزير العدل؛ لمد العمل بالشهر العقارى حتى الحادية عشرة مساء؛ حتى يتم استيعاب عدد أكبر من الراغبين فى عمل توكيلات لمرشحي الرئاسة.