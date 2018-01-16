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سيـــاســة
نواب يطالبون بمد العمل بالشهر العقارى لاستيعاب راغبي التوكيلات
الثلاثاء 16 يناير 2018 09:36 م
النائب سمير أبو طالب
أخر الأخبار
النائب سمير أبو طالب
أحمد صبرى
قال سمير أبو طالب، عضو مجلس النواب، إنه مع بعض النواب سيتقدمون ببيان عاجل بالمجلس، لوزير العدل؛ لمد العمل بالشهر العقارى حتى الحادية عشرة مساء؛ حتى يتم استيعاب عدد أكبر من الراغبين فى عمل توكيلات لمرشحي الرئاسة.
وأشار، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، إلى أنهم سيطالبون الهيئة الوطنية للانتخابات بعمل وردية أخرى وزيادة عدد الموظفين، فى الأماكن ذات الكثافة السكانية الكبيرة.
مجلس النواب
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