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بورصة وشركات
القابضة للمياه : تعويضات الشركات من التعويم تنتظر اعتماد الوزراء
الثلاثاء 16 يناير 2018 09:25 م
ممدوح رسلان
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رئيس القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
أحمد صبرى
قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة للمياه، إن تأخر تسليم تعويضات فروق أسعار التعاقدات، للشركات المتضررة من تحرير سعر الصرف، سببه تأخر اعتماد تلك المبالغ من مجلس الوزراء.
ويتهم بعض شركات المقاولات، الشركة القابضة بتأخر سداد مستحقات تقدر بـ50مليون جنيه، رغم وجود قانون لتعديل التعاقدات.
وأشار رسلان، فى مداخلة هاتفية له، مع برنامج "رأى عام" على قناة ten، إلى أن الشركة لا ترفض أو تتعمد التأخير، لكنها تنتظر أيضًا رأى هيئة الفتوى بمجلس الدولة حول إمكانية الصرف دون الرجوع لمجلس الوزراء.
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