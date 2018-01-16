القابضة للمياه : تعويضات الشركات من التعويم تنتظر اعتماد الوزراء

أحمد صبرى

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة للمياه، إن تأخر تسليم تعويضات فروق أسعار التعاقدات، للشركات المتضررة من تحرير سعر الصرف، سببه تأخر اعتماد تلك المبالغ من مجلس الوزراء.

وأشار رسلان، فى مداخلة هاتفية له، مع برنامج "رأى عام" على قناة ten، إلى أن الشركة لا ترفض أو تتعمد التأخير، لكنها تنتظر أيضًا رأى هيئة الفتوى بمجلس الدولة حول إمكانية الصرف دون الرجوع لمجلس الوزراء.