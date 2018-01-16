الزمالك يستبعد نانا بوكو من قائمة مباراة الداخلية

علي المصري

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة إيهاب جلال، قائمة مباراة الداخلية، التى ستقام الخميس المقبل، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وضمت قائمة الزمالك لمباراة بعد غد الخميس، عماد فتحي المنضم حديثًا من مصر المقاصة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، واستبعد الجهاز الفني، الغاني نانا بوكو، المنضم من الفريق الفيومي أيضًا؛ لعدم الجاهزية.