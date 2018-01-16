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رياضة
الزمالك يستبعد نانا بوكو من قائمة مباراة الداخلية
الثلاثاء 16 يناير 2018 08:59 م
نانا بوكو وعماد فتحى يخوضان مرانهما الأول مع الزمالك
أخر الأخبار
نانا بوكو وعماد فتحى يخوضان مرانهما الأول مع الزمالك
علي المصري
أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة إيهاب جلال، قائمة مباراة الداخلية، التى ستقام الخميس المقبل، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.
وضمت قائمة الزمالك لمباراة بعد غد الخميس، عماد فتحي المنضم حديثًا من مصر المقاصة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، واستبعد الجهاز الفني، الغاني نانا بوكو، المنضم من الفريق الفيومي أيضًا؛ لعدم الجاهزية.
حراسة المرمي: أحمد الشناوي- عمر صلاح.
خط الدفاع: حازم إمام– محمود علاء– على جبر– محمود حمدي "الونش"– أحمد فتوح.
خط الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا"– أحمد توفيق– طارق حامد– أيمن حفني– أحمد داودا– معروف يوسف– عماد فتحى– محمد إبراهيم- أحمد مدبولى.
خط الهجوم: محمد الشامي– كاسونجو كابونجو– باسم مرسي.
نادي الزمالك
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