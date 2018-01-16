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أسواق عربية
تباين أداء البورصات بصعود الدوحة وهبوط مصر
الثلاثاء 16 يناير 2018 08:36 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
خالد بدر الدين
تباين أداء مؤشرات البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بصعود 4 بورصات، بقيادة الدوحة، لتعوض خسارة حادة تكبدتها في الجلسة السابقة، وهبطت 4 بورصات أخرى، منها مصر.
ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الدوحة كسب حوالى 2.6% ليسجل 9178 نقطة، بعد أن هبط، أمس، بأكثر من 2.5% بسبب موجة بيع مكثف للأسهم في نصف الساعة الأخيرة من جلسة التداول، لينهي موجة صعود استمرت سبع جلسات، لكنه استأنف، اليوم، الصعود من جديد، كما قفز سعر سهم مصرف الريان المتخصص في المعاملات الإسلامية 5.3%، وسعر سهم شركة الخليج للملاحة 6.2%.
وارتفع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.7% ليتقدم إلى 7532 نقطة مع صعود سعر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات 3.4% في تداول مكثف غير معتاد بدعم من أسعار قوية للنفط بعد صعود سعر خام القياس العالمي مزيج برنت متجاوزًا 70 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ ديسمبر 2014.
وصعد مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 0.9% ليزداد إلى 3526 نقطة، مع صعود سعر سهم شركة إعمار العقارية القيادي 1.5%، بينما كسب مؤشر سوق مال أبو ظبي العام نسبة أقل بلغت 0.3% ليستقر عند 4615 نقطة.
وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بأكثر من 0.3% ليصل إلى 15089 نقطة، بعد أن خسر، أمس، حوالى 0.8% مع هبوط سعر سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في البلاد، 1.8%، رغم أن المؤشر حقق، الأسبوع الماضى، مكاسب تجاوزت 3%.
وتراجع مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.03% ليسجل 6625 نقطة ومؤشر بورصة مسقط بأكثر من 6% لينخفض إلى 5040 نقطة، بقيادة سهم شركة الخليج الدولية للكيماويات الذى تراجع سعره بحوالى 5.3%، بينما خسر مؤشر بورصة البحرين نسبة طفيفة بلغت 0.2% ليستقر عند 1321 نقطة.
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