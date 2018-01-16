تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 656 جنيهًا

عمر سالم

شهدت أسعار الذهب تراجعًا بعد صعوده لمستويات قياسية بنحو 2 جنيه، اليوم الثلاثاء، فى نهاية التعاملات المسائية، نتيجة تراجع الأوقية لمستوى 1335 دولارًا.

قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الذهب عيار 21 صعد ليسجل 656 جنيهًا، بدلًا من 658 جنيهًا، أمس.

وأضاف واصف، للمال، أن عيار 18 سجل 662 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 749 جنيهًا، مقابل 751 جنيهًا، وتراجعت الأوقية لنحو 1335 دولارًا، بدلًا من 1343 دولارًا، وسجل الجنيه الذهب 5245 جنيهًا، مقابل 5260 جنيهًا.