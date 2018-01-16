عبدالواحد السيد: من يعترض على إيهاب جلال يكره مصلحة الزمالك

عبدالواحد وايهاب

علي المصري



قال عبدالواحد السيد، حارس مرمى نادي الزمالك الأسبق، رئيس نادي جنوب سيناء، إنه تواجد في تدريب الزمالك، لدعم إيهاب جلال بعد توليه قيادة الفريق خلفًا للصربي نيبوشا يوفوفيتش، الذى عاد لتدريب الفيصلي اﻷردني.



وأكد الحارس اﻷسطوري للقلعة البيضاء: "هناك أقوال تشير إلى غضب بعض أبناء نادي الزمالك من توليه المهمة، وأؤكد ان هذا بعيد تمامًا عن المنطق ومن يعترض فهو يكره مصلحة الزمالك".



وتابع: "إيهاب جلال المدرب الأفضل في مصر حاليًا، ويتحلى بقدرات فنية نادرة في مصر حاليًا، ويجب أن يحصل على فرصته كاملة".



وأشار حارس مرمي نادي الزمالك الأسبق، إلى أنه حرص خلال تواجده في مران الزمالك الصباحي اليوم، بالاجتماع بحراس نادي الزمالك.



وأضاف: "حرصت على الاجتماع مع جنش والشناوي وحاولت دعمهم نفسيًّا، وأكد للأخير أنه أمام فرصة كبيرة، لحراسة مرمى الفراعنة في كأس العالم بعد غياب 28 عامًا، وأثق في قدراته للعودة إلى مستواه الحقيقي".



وأضاف: "مصطفي كمال تلميذ نجيب، لأنه من مدرسة تدريبية عريقة، وأثناء تواجدي في المقاصة، كان يذاكر بشكل كبير وكان يجب أن يتواجد في جهاز الزمالك، بسبب تمسك إيهاب جلال بوجوده".