QNB يتبرع بمبلغ 20 مليون جنيه لمنتدى شباب العالم

شريف عمر









أعلن بنك قطر الوطنى الأهلى مصر "QNB" تبرعه بمبلغ 20 مليون جنيه؛ لرعاية مؤتمر شباب العالم الذى استضافته مصر فى نوفمبر الماضى.





وأشار البنك، فى بيان مرسل لإدارة البورصة، إلى أن قيمة تبرعات العام الماضى بلغت 35 مليون جنيه، ممثلة فى 20 مليونًا لمنتدى شباب العالم، و4.5 مليون جنيه للقطاع الاجتماعى، ومثلها للقطاع الصحى، و4.5 مليون جنيه للتعليم، والباقى لرعاية الأنشطة الرياضية والثقافية.





ونظمت مصر، فى الأسبوع الأول من نوفمبر الماضى، مؤتمرًا عالميًّا لشباب العالم، بحضور ممثلين من 25 دولة تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، فى مدينة شرم الشيخ.





كانت القوائم المالية للبنك، والمنشورة، اليوم، على شاشة التداول بالبورصة، قد أظهرت تحقيق ربح 5.52 مليار جنيه، مقابل 4.2 مليار جنيه فى 2016؛ بسبب ارتفاع عائد القروض والإيرادات المشابهة إلى 24.5 مليار جنيه، مقابل عائد 15.5 مليار جنيه بالعام المقارن.





واقترح مجلس إدارة البنك توزيعات نقدية على المساهمين بنحو جنيه للسهم عن أرباح 2017، كما اقترح زيادة رأسمال البنك من 8.9 مليار جنيه إلى 9.79 مليار جنيه، عن طريق توزيع أسهم مجانية، بواقع سهم مجاني لكل 10 أسهم ممولًا من الاحتياطي العام، وفقًا للمركز المالي لعام 2017، على أن يتم عرض الأمر على الجمعية العامة العادية وغير العادية.



