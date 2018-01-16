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بورصة وشركات
الرقابة المالية : التركيز على طرح شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة
الثلاثاء 16 يناير 2018 06:15 م
خالد النشار
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خالد النشار
إيمان القاضى- شريف عمر
قال خالد النشار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ستركز، خلال الفترة المقبلة، على برنامج الطروحات الحكومية للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وأكد، فى تصريحات خاصة، لـ"المال"، أن التعديل الوزارى الأخير الذى شمل تعيين خالد بدوى وزيرًا جديدًا لوزارة قطاع الاعمال العام، يزيد احتمالات إسراع الوزارة فى الاستفادة من المزايا التمويلية للبورصة أمام الشركات العامة.
ولفت إلى أن بدوى يملك خبرات سابقة فى التعامل بأسواق المال، وهو ما ظهر خلال تولّيه الرئاسة التنفيذية لشركة الأهلى كابيتال.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته "الرقابة المالية" تحت عنوان "حصاد الهيئة فى 2017".
ومنذ أيام تولّى بدوى حقيبة وزارة قطاع الأعمال العام، خلَفًا للدكتور أشرف الشرقاوي.
كان الشرقاوى قد صرح، أكثر من مرة، بأنه يجرى العمل على تجهيز بعض شركات القطاع؛ من أجل قيدها بالبورصة المصرية، بجانب الاستفادة من الدور التمويلى للبورصة فى إعادة هيكلة بعض الشركات المقيدة فعليًّا مثل شركتي القومية للإسمنت والإسكندرية لتداول الحاويات، بجانب شركات الحديد الصلب، وكيما للكيماويات،ـ واللتين أجرتا العديد من عمليات زيادات رءوس الأموال فى البورصة.
تأسست وزارة قطاع الأعمال العام مارس 2016، وتدير 168 شركة حكومية، وتندرج تحتها 8 شركات قابضة منوعة بين النقل والكيماويات والصناعات الغذائية والمعدنية.
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