الخطة والموازنة تبدي استعدادها لسن تشريع للاقتصاد غير النقدي

أحمد الدسوقي- عمر سالم





قال حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة على استعداد لتشكيل مجموعة عمل مع اتحادي الصناعات والبنوك وشركة طيبة للاستشارات؛ من أجل التوصل لصياغة واقعية لقانون ينظم عمليات التحول للاقتصاد غير النقدي بمصر.





وأضاف، على هامش المؤتمر السنوي الثاني للتحول للاقتصاد غير نقدي، أنه يجب التحول للاقتصاد غير النقدي، خاصة في ظل حزمة الحماية الاجتماعية التي تم إقرارها في يونيو الماضي التي بلغت 90 مليار جنيه، وكذلك مع العديد من التشريعات الاقتصادية التي أسهمت في التحسن الاقتصادي بمصر، مثل القيمة المضافة وقانون الاستثمار والمزايدات والمناقصات والضرائب.





وأوضح عيسى أن التحول للاقتصاد غير النقدي يعد بداية لانضمام الاقتصاد غير الرسمي لمنظومة العمل الرسمية، والذي يعد إحدى القضايا المهمة التي تشغل أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أن هناك مجالات مقترحة عديدة تسهم في الوصول لنصوص قانونية مبسطة للتحول إلى الاقتصاد غير النقدي.





وأشار إلى عدم وجود ثقافة مالية تساعد رجل الشارع في فهم القوانين ومعنى الاقتصاد غير النقدي وأهمية التحول إليه ومدى الاستفادة التي تعود على المواطن حال التحول، مؤكدًا أن تداخل الهيئات والوزارات يحتاج لعملية تنظيمية وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.





وأكد عيسى قدرة الجهاز المصرفي على التعامل مع التحول للاقتصاد غير النقدي بمصر على إتمام هذا التحول، إلا أن هناك ضرورة لمراجعة كفاءات وفكر العاملين بهذا الجهاز.