الرقابة المالية: إرجاء طرح أسهم سكاى لايت

سكاى لايت 2

رجب عزالدين



أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إرجاء طرح أسهم شركة "سكاى لايت" للتنمية السياحية بالبورصة، لحين إشعار آخر.



وقالت الهيئة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن هذا الإرجاء يأتى انطلاقًا من حرص الهيئة على تحقيق الحماية للأسواق المالية غير المصرفية وسلامة التعاملات التي تجريها، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.



يذكر أن البورصة وافقت فى 17 يونيو 2015، على قيد سكاى لايت برأسمال 102.788 مليون جنيه، بقيمة اسمية جنيه للسهم.



وواجهت الشركة صعوبات لم تمكنها من طرح الأسهم، خلال تلك الفترة السابقة، تمثلت فى وجود أزمات قانونية مرتبطة برئيس الشركة طارق نديم، وصلت إلى حد إقامة هيئة الرقابة المالية دعوى جنائية ضد نديم، ومجموعات مرتبطة به، لاتهامه بالتلاعب على أسهم شركات مقيدة، منها جولدن كوست للاستثمار السياحى، والوادى للاستثمار السياحى، وما زالت منظورة حتى الآن أمام محكمة القاهرة الاقتصادية.



وفى سبتمبر الماضى، أعلنت الرقابة المالية عن موافقتها على إعلان نشرة طرح شركة سكاي لايت للتنمية السياحية، مشيرة إلى أن الموافقة لا تعني التأكيد على صحة البيانات، أو الافتراضات التي احتسبت القيمة العادلة بناءً عليها، مع إخلاء المسئولية عن تلك القيمة بالكامل.



ويتوزع هيكل ملكية سكاى لايت بين الوادى للاستثمار السياحى بنسبة 45.1%، ورجل الأعمال طارق نديم 8.26%، الذى يتولى رئاسة مجلس الإدارة، وعبدالرؤوف حسين 16.8%، وخالد عبدالوهاب 16.9%، والباقى لمساهمين آخرين.



وتملك شركة سكاي لايت قرية الوادي السياحية بالعين السخنة، التي تضم عدة شاليهات وفندق هورايزون السياحي، وحققت صافى ربح بلغ 47.428مليون جنيه، مقابل 52.5 مليون جنيه فى النصف المقارن من 2016.